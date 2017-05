Szabó Virág Viktória nem az egyetlen tanuló, aki azt szeretné, hogy nyíltan lehessen beszélni olyan témákról, amelyek foglalkoztatják a diákokat, de úgy érzi, ritkán kapnak őszinte eligazítást bizonyos területeken. A felnőttek elmondják, hogy nem szabad ezt és azt tenni, így vagy úgy viselkedni, ez ellenben nem elég, hiteles iránytűk kellenek – véli.

Az unitárius egyház Gondviselés Segélyszervezete arra összpontosít tájékoztató jellegű előadásaival, hogy felhívja a figyelmet különböző társadalmi jelenségek káros hatásaira, segítsen az eligazodásban, de semmiképpen ne tiltson és ne ítélkezzék. Céljaik között szerepel, hogy a társadalomban jelen lévő veszélyeket tudatosítsák a fiatalokban, ennek érdekében tájékoztató karavánt indítottak az iskolákban a közösségi média célszerű felhasználása, az elsősegélynyújtás fontossága, az önkéntesség és a függőségek megelőzése témakörökben. Utóbbi része volt az említett múlt heti, drogmegelőzést célzó programnak, amelyen a házigazda iskola diákjain kívül részt vettek a Berde Áron-iskola tanulói is. Közülük többen elmondták: Kalóz János György kolozsvári pszichológus előadása nemcsak azért volt hiteles számukra, mert a másfél évtizede előadóként is működő pszichológus-addiktológus a korosztályuknak megfelelően tálalta a téma leginkább elhallgatott részleteit is, hanem azért, mert őszintén mondta el, ő maga is megjárta egykor a kábítószer-fogyasztás mélységeit és az abból történő felépülés nehézségeit.

A Gondviselés Segélyszervezet folytatja tájékoztató körútját az iskolákban, és mindig azokat szólaltatja meg, akik a leghitelesebben mondhatják el: mi a jó és mi a rossz. Bartha Alpár kökösi unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet területi megbízottja lapunknak elmondta: a szegények segítése, a többi diakóniai szervezettel való együttműködés, a sürgősségi és gyógyító szolgálat mellett a megelőző és a tájékoztató munkát tartja a Gondviselés a legfontosabbnak. Abban bíznak, a segítő- és szeretetszolgálatok a legjobbat tudják adni a szenvedő embernek, de az is fontos számukra, hogy a fiatalok tudatosan éljenek egészségesen, ne a baj kezelésére összpontosítsanak, hanem a megelőzésre.