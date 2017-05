Szerinte a migrációs nyomásnak még nincs vége, bizonyítja ezt, hogy Olaszországba idén eddig már több mint 50 ezer illegális bevándorló érkezett, ami 47 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, Romániába pedig 1054 migráns lépett be, ami 70 százalékos emelkedést jelent. Problémát jelent, hogy az EU és Törökország közötti migrációs megállapodás törékeny, mert az európai vezetők folyamatosan bírálják Törökországot, miközben a kontinens biztonságát a török elnök kezébe helyezték. Emellett aggodalomra ad okot az instabil belpolitikai helyzet Macedóniában, mivel nem tudni, hogy az új politikai vezetés képes lesz-e vagy akarja-e majd a korábbi határvédelmi tevékenységét folytatni. Az Európai Unió pedig ahelyett, hogy megoldást keresne a problémára, nyomást helyez azokra, akik a helyzetet megoldották, vagy van elképzelésük a megoldásra. Néhány héttel ezelőtt Soros Györgyöt állam- és kormányfőknek kijáró tisztelettel fogadták Brüsszelben, ezt követően az Európai Parlament meghozta a „Soros-jelentésről” szóló döntését. Megdöbbentő, hogy ilyen kihívásokkal teli időszakban, amikor az energiabiztonsággal, a brexittel vagy az ukrajnai helyzettel kellene foglalkozni, az Európai Parlament (EP) elfogad egy olyan határozatot, amelyben a terrorizmusért tíz évre elítélt Ahmed H. nevű szír migránst védelmébe veszi – fejtegette Szijjártó Péter, utalva arra, hogy múlt hét szerdán megszavazta az EP az uniós szerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását Magyarországgal szemben. „Ez az európai önsorsrontás újabb kifejeződése” – vélekedett.

A budapesti diplomácia vezetője közölte: ha úgy látják, hogy a nyugat-balkáni útvonal Romániába tevődik át, kiterjesztik a határvédelmet, és elkezdik építeni a kerítést a magyar–román határon is. Erről folyamatosan egyeztetnek a román vezetéssel. Arra a kérdésre, hogy sajtóhírek szerint a franciaországi Calais-nál migránsok támadtak meg egy magyar diákokat szállító autót, a miniszter azt mondta, elfogadhatatlan az eset, és ebből is látszik, hogy Európában a biztonsági helyzet folyamatosan romlik. Hozzátette: hivatalos tájékoztatást nem kaptak a külképviseletek az esetről, csak a médiából szereztek róla tudomást. A miniszter arra kérte a külképviseleteken dolgozókat, hogy próbálják meg felvenni a kapcsolatot az intézmény vezetőjével, és szükség esetén segítsenek a csoportnak.