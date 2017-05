Amerikai elnök még soha nem érkezett Izraelbe ilyen „hamar”: négy hónappal a beiktatása után. Ezt az izraeli 10-es tévécsatorna hírmagyarázói Trump elnök eltökélt szándékával magyarázzák, amellyel meg kívánja oldani a Közel-Kelet évtizedek óta egyik legsúlyosabb konfliktusát, a palesztin–izraeli viszályt, amiben elődei jórészt kudarcot vallottak. Donald Trumpot a repülőtéren Reuven Rivlin izraeli államelnök és Benjámin Netanjahu miniszterelnök fogadta. Rivlin repülőtéri üdvözlőbeszédében hangsúlyozta, hogy a világnak, a Közel-Keletnek és Izraelnek erős Amerikára van szüksége, s Jeruzsálem és Washington közös értékeket vall. Netanjahu történelminek nevezte Trump látogatását, mert amerikai elnök először veszi első külföldi útjának célállomásai közé Izraelt. Az izraeli kormányfő hangsúlyozta országa terrorizmus elleni küzdelmének fontosságát, beszélt országa béketörekvéseiről, a vallásszabadságról, arról, hogy a keresztények szabadon gyakorolhatják a vallásukat Izraelben. Donald Trump rövid beszé­dében felszólította a térségbeli vezetőket, hogy működjenek együtt a béke megteremtése érdekében. Azt is mondta, hogy ilyen tekintetben új reményekkel töltötte el a szaúd-arábiai látogatása. A repülőtérről az izraeli és az amerikai elnök helikoptereken Jeruzsálembe utazott az államelnöki rezidencián folytatandó tárgyalásokra. Utána Donald Trump az óvárosban felkereste Jeruzsálem két legszentebb helyét, a Jézus keresztre feszítésének és sziklasírjának helyén felépített Szent Sír-bazilikát és a siratófalat, ahová nem kísérték el izraeli vezetők. Hivatalban lévő amerikai elnök még soha nem járt a jeruzsálemi óvárosban, mert vitatott a hovatartozása: Izrael magáénak tekinti – különösen a siratófalat –, de mivel 1967-ben elfoglalta Jordániától, a nemzetközi jog szerint megszállt területnek minősül. Donald Trump az esti órákban tárgyalt a Dávid király nevét viselő szállodában Benjámin Netanjahuval, majd díszvacsorára indult a kormányfői rezidenciára. Az amerikai elnök ma délelőtt találkozik Betlehemben Mahmúd Abbász palesztin elnökkel.

Donald Trump amerikai elnök megkezdte tegnap izraeli látogatását, és a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren mondott rövid beszédében kiemelte az Egyesült Államok és Izrael erős szövetségét, valamint reményét fejezte ki, hogy az arab országok is készen állnak a terrorizmus elleni harcra és a kapcsolatok javítására Izraellel.



kedd 06:46

doboa61

2713 hozzászólás 2017. május 23.kedd 06:46

"Trump megoldaná a palesztin–izraeli viszályt"



íde hiszen ezt már tucatnyian oldották meg, közülük jó néhányan még Nobel-díjat is bezsebeltek érte.

Olyan ez a "megoldás", mint az un. "békefolyamat", ami a permanens izrael-palesztin háború leánykori elnevezése.



A palesztinok soha nem tudnak beletörődni területeik megszállásába.

Az izraeliek meg soha nem tudnak beletörődni abba, hogy feladják az elfoglalt területeket.



Nem is tudom, honnan is olyan merős ez a jelenség...?







kedd 12:37

freaky

280 hozzászólás 2017. május 23.kedd 12:37

Az arab orszagok mar reg keszen allnak.. csak nem a terrorizmus elleni harcra, hanem anna tamogatasara....