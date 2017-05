Jó iramot diktált a Sepsi OSK, amely már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést Ionuţ Ursu révén, viszont Mitrea kapus bravúrral védte a hátvéd fejes próbálkozását. A mezőnyfölényben játszó házigazdák folytonos nyomást gyakoroltak a vendégek védelmére, aminek a 10. percben a gyümölcse is meglett. Răzvan Damian passzolt előre, a jobb szélen meglépő Răzvan Greu pedig a kifutó hálóőr előtt akrobatikus mozdulattal pöckölt a labdába a tizenhatos vonalnál, ami előbb a bal kapufát érte el, majd onnan a hálóba gurult (1–0). A 24. percben veszélyeztetett a brăilai csapat is: Neagu léc alá tartó szabadrúgását öklözte szögletre Niczuly. A folytatásban mindkét együttes visszakapcsolt, így a félidő végéig nem született újabb találat.

Szünet után újabb két gólt szerzett a kreatívabban játszó Sepsi OSK. A 60. percben Issa Thiaw szerzett labdát félpályánál, majd passzolt a bal szélen megiramodó Dragoş Huiban elé, aki egy védőt kicselezve könnyedén lőtt Mitrea mellett a kapuba (2–0). A 81. percben emberhátrányba került a Duna-parti csapat, hiszen Oprea piros lapot kapott egy Thiaw ellen elkövetett szabálytalanság miatt. A rendes játékidő utolsó percében az OSK-mezben hivatalos mérkőzésen először pályára lépő Sandu Iovu góllal mutatkozott be, miután Jakab Róbert indítását átemelte Mitrea felett (3–0). A Sepsi OSK április 21-e óta veretlen a bajnokságban, azóta egy döntetlen mellett ez volt a negyedik győzelme.

„Nehéz mérkőzés volt, mert nem volt sok időnk készülni a Foresta elleni meccs után, ami nagyon hosszú kiszállás volt, és igénybe vette labdarúgóinkat. Örülök, hogy a Brăila ellen már teljes erőbedobással játszottak a fiúk, sőt, egyesek kétszáz százalékot is nyújtottak, ez pedig az eredményen is meglátszik. Nem volt fényes játék részünkről, de célunk a pontok begyűjtése, amit ezúttal is véghezvittünk. Még két mérkőzésünk van hátra, viszont most készülünk a Resicabánya ellen. Azt gondolom, fizikai szempontból addig a fiúk is rendben lesznek. Úgy megyünk a kiszállásra, hogy szeretnénk elhozni a három pontot, és meggyőződésem, hogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében” – értékelt a mérkőzés után Valentin Suciu.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 36. forduló: Sepsi OSK–Brăilai Egyesülés 3–0.

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 2500 néző. Vezette: Florin Andrei (Marosvásárhely). Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Damian, Olteanu–Burlacu, Minciună (Mitra, 83.)–Huiban (Jakab, 77.), Thiaw, Greu (Iovu, 87.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Brăilai Egyesülés: Mitrea–Niţă, Ivan, Ghiocel (Olenic, 68.), Necoară–Oprea, Adăscăliţei (Roşoagă, 46.), Moglan, Neagu–Roşu, Puşcaşu (Ciucureanu, 63.). Edző: Alin Pânzaru. Gólszerzők: Greu (10.), Huiban (60.), Iovu (90.). Sárga lap: Thiaw (27.), Huiban (56.), Minciună (68.), illetve Adăscăliței (18.), Ghiocel (64.). Kiállítva: Oprea (81.).