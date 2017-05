Nagy tapssal jutalmazta a 70. cannes-i fesztivál közönsége Kristóf György Out című első játékfilmjét, amelyet hétfőn mutattak be a második legfontosabb versenyszekcióban, az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) nevű válogatásban.



A művészfilmek kategóriájának számító versenybe idén 18 alkotás kapott meghívást, köztük hat elsőfilm, de itt versenyez a 2008-ban Az osztály című filmjéért Arany Pálmát nyert Laurent Cantet legújabb alkotása is. A kassai születésű Kristóf György a miskolci egyetem filozófia szakos hallgatója volt, majd a prágai FAMU-n végzett filmrendező szakon, Out című filmtervével 2015-ben részt vett a cannes-i filmfesztivál Atelier elnevezésű filmtervfejlesztő fórumán.

Filmjének főhőse Ágoston, egy ötven év feletti szlovákiai magyar férfi, aki miután elvesztette hegesztői állását, családját hátrahagyva a lettországi Rigában vállal hajógyári munkát, és minden vágya, hogy a tengerből egy nagy halat kifogjon. A történet az ő kelet-európai útkeresésének és egzisztenciavesztésének története, abszurd humorral elmesélve. A szlovák–magyar–cseh–francia–lett koprodukció készítésében számos magyar alkotó vett részt. A főszerepben Terhes Sándor látható, a film operatőre Pohárnok Gergely, a társ-forgatókönyvíró a rendező mellett Horváth Eszter és Papp Gábor, az egyik vágó pedig Dunai László volt.

Kristóf György a bemutató után elmondta: filmje személyes ihletésű, miután az édesapja többször kénytelen volt külföldön munkát vállalni. De azért is a szülei generációjáról szól a film, mert számukra a munkahely elvesztésének és a külföldi álláskeresésnek sokkal nagyobb a tétje Közép-Európában, mint a rendszerváltás után született mai fiatalságnak. A fiatal rendező a személyes érintettség mellett a társadalmi témák megfogalmazásában a közép-európai lét lényegének átadását is fontosnak tartja.

A rendező arra is felhívta a figyelmet, hogy a filmjét ugyanúgy magáénak érzi Magyarország, Szlovákia és Csehország, pedig az egészet Lettországban forgatta, többségében magyar alkotói gárdával, az utómunkát pedig Prágában végezte. Mindez szerinte az ő közép-európai identitását mutatja. „Ez az én utamból következik, négy országban éltem eddig, nincs egy olyan város, amit most otthonomnak tudnék nevezni” – hangsúlyozta.

Jóllehet Kristóf György Prágában végezte a filmes iskolát, Enyedi Ildikót tartja mesterének, aki ugyan nem vette fel a budapesti Színművészeti Egyetemre, de a szárnyai alá fogadta, elvitte magával forgatásokra és az osztálya óráira is beengedte. Kristóf György Terhes Sándort szereplőválogatáson választotta ki a film főszerepére. Úgy látja, hogy a krétakörös alternatív színházas múltjának köszönhetően olyan könnyeden és felszabadultan alakította a szerepet, hogy az nagyon sokat segített a történet emelésében. A színész elmondta: a forgatás előtt egy évvel a rendező teljesen egyedül küldte el őt a forgatási helyszínekre, még egy rigai halászhajón is megfordult, hogy teljesen magáévá tegye a főhős gondolkodását. Terhes Sándor nem beszél szlovákul, de a film miatt szlovákul és oroszul is megtanulta a dialógusokat.