Az utóbbi napok kibertámadásai óta nem működik az üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásért felelős minisztérium informatikai rendszere – írja a Mediafax. Leállt a digitális kommunikáció az üzleti szférával – jelentette ki Mihai Ionescu, az Exportőrök és Importőrök Egyesületének főtitkára. Ionescu a Mediafaxnak azt nyilatkozta, ismét megpróbálta elérni a tárca speciális programjait, sikertelenül. Egyik sem működik, még emailt sem tudnak küldeni a minisztériumnak – mondta. Az információt minisztériumbéli források is megerősítették azzal a kiegészítéssel, hogy a rendszer részlegesen működik, és eltart még, amíg teljesen be tudják indítani. A minisztérium több finanszírozási programot is meghirdetett a vállalkozói szféra számára, például a Start Up Nationt, ahová kizárólag online lehet pályázni. (Főtér)