Nyolcéves kislány az áldozatok között

A robbantás Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena előcsarnokában, a jegypénztárak közelében, éppen akkor, amikor a többezres tömeg távozóban volt a rendezvényről.

Ez a legsúlyosabb terrorcselekmény Nagy-Britanniában azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 embert megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve. A legutóbbi súlyos nagy-britanniai terrortámadás március 22-én történt, amikor egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt. Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte.

Theresa May brit miniszterelnök részt vett tegnap a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA értekezletén. Az ülés után tartott Downing Street-i tájékoztatóján kijelentette: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok meggyőződése szerint egyetlen merénylőről van szó. Azt mondta, nem fér kétség ahhoz, hogy terrortámadás történt Manchesterben, olyan hideg számítással elkövetett merénylet, amelynek elkövetője a brit társadalom legfiatalabb tagjait vette célba. A koncert közönségében nagyon sok tizenéves, illetve gyermek is volt, és a rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek, illetve a halálos áldozatok között is vannak gyerekek. A legfiatalabb azonosított áldozat egy nyolcéves kislány. Theresa May keddi nyilatkozata szerint a sérülteket nyolc manchesteri kórházban kezelik; közülük soknak az állapota válságos.



Terrorkészültség Angliában

A brit kormányfő hangsúlyozta: továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában, de a belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), amelynek hatáskörébe tartozik a készültségi szint módosítása a rendelkezésére álló hírszerzési adatok alapján, folyamatosan tanulmányozza a helyzetet. A merénylet nyomán a Scotland Yard megerősítette londoni járőrtevékenységét, és részletesen felülvizsgálja a brit főváros közeljövőbeni rendezvényeinek biztosítási terveit. A londoni rendőrség esti közleménye szerint emellett emelt létszámú, fegyveres és fegyvertelen rendőrökből álló egységek kezdenek „megnyugtató célú, jól látható” járőrözést London kiemelt körzeteiben és olyan negyedeiben, amelyeket rendszerint tömegek látogatnak.



A hitetlenek megfélemlítése

Az Iszlám Állam terrorszervezet tegnap jelentkezett a manchesteri robbantás elkövetőjeként. A közösségi portálokon közzétett videofelvétel szerint „a kalifátus egyik katonája képes volt egy robbanószerkezetet elhelyezni, ahol Manchester városában a keresztesek összegyűltek”. A közlemény szerint a támadás célja „Isten vallásának a megbosszulása, a hitetlenek megfélemlítése és a muszlimok földjén elkövetett támadásaik viszonzása” volt. A közlemény további merényleteket helyezett kilátásba.



Szolidárisak a britekkel

A világ vezetői megrendülve értesültek a terrortámadásról, szinte minden nyugati ország és vezető nagyhatalom szolidaritását fejezte ki a britekkel. A közel-keleti látogatásán tartózkodó Donald Trump amerikai elnök telefonon fejezte ki együttérzését Theresa May brit kormányfőnek, felajánlotta segítségét a merénylet kivizsgálásához, és hitet tett a terrorizmus elleni közös harc folytatása mellett. A Palesztin Hatóság területén fekvő Betlehembe látogató Donald Trump kemény szavakkal ostorozta a terroristákat. A Palesztin Hatóság elnökével, Mahmúd Abbásszal közösen tartott sajtótájékoztatóján a palesztin vezető is elítélte a terrorizmust. „Abszolút szolidárisak vagyunk az Egyesült Királysággal” – mondta Trump gonosz veszteseknek nevezve a terroristákat. „Nem nevezném szörnyeknek őket, mert szeretnék ezt a kifejezést... Mostantól fogva veszteseknek hívom őket, mert azok: lúzerek, és ha többen is lesznek, akkor is csak vesztesek” – hangsúlyozta az amerikai elnök.

Az izraeli kormány is elítélte, és rettenetes terrortámadásnak nevezte a történteket. „Részvétemet küldöm a meggyilkoltak családtagjainak, és gyors gyógyulást kívánok a sebesülteknek” – mondta Benjámin Netanjahu miniszterelnök. „A terrorizmus globális veszély, s a felvilágosult országok feladata, hogy mindenütt legyőzzék” – tette hozzá. Kínából is érkezett biztatás: a Downing Street tájékoztatása szerint tegnap Hszi Csin-ping kínai elnök II. Erzsébet királynőnek fejezte ki részvétét telefonon. A kínai államfő biztosította a brit uralkodót arról, hogy „ezekben a nagyon nehéz időkben” Kína az Egyesült Királyság mellett áll.

Angela Merkel német kancellár leszögezte: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett, és tovább folytatja a küzdelmet a terrorizmus ellen. Kifejezte részvétét a manchesteri robbantás áldozatainak, sebesültjeinek és a hozzátartozóknak, felfoghatatlannak nevezve, hogy valaki egy vidám popkoncertet használjon fel arra, hogy „oly sok embernek elvegye az életét, vagy súlyos sebesüléseket okozzon neki”. Frank-Walter Steinmeier államfő közleményében azt írta, hogy megrázták a gyilkos merényletről szóló hírek. A németek részvéttel gondolnak az áldozatokra, a sebesültekre és mindazokra, akik gyászolják szeretteiket vagy aggódnak értük. „Ezekben a tragikus pillanatokban különösen szoros a brit néphez fűződő kapcsolatunk” – írta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök is részvétét fejezte ki, határozottan elítélve a cinikus, embertelen bűncselekményt, továbbá hangsúlyozta Moszkva „készségét a terrorellenes együttműködés növeléséhez a brit partnerekkel, mind kétoldalú alapon, mind pedig a széles körű nemzetközi erőfeszítések keretében”.

Elítélte a támadást Magyarország is. A hétfő éjjeli manchesteri támadás a lehető legaljasabb terrorcselekmény volt, hiszen a helyszínen köztudottan sok gyermek szórakozott – mondta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Európának az elmúlt évtizedekben sosem kellett ilyen súlyos terrorfenyegetéssel szembesülnie, mint most, ezért minden európai politikának azt a célt kell kitűznie, hogy helyreállítsák Európa és az európai emberek biztonságát. Ez a kötelessége a politikusoknak, és a biztonsági kockázatokat senki sem becsülheti alá – szögezte le.