szerda 08:37

tihi

tihi
2017. május 24.szerda 08:37

Kivétel nélkül minden közalkalmazottnak nagyot nőnek a bérei,csupán a nagyon magas fizetésűek veszítenek,akiknek már régen magasabb a fizetésük mint a törvényjavaslatban foglaltak.Érdekes,az alkalmazottak nem is tudják,miért sztrájkolnak.Nem veszik észre,hogy vannak közalkalmazottak és vannak lux közalkalmazottak.Hát ezen utóbbiaknak csökken a fizetésük.Az nem lehet,hogy egyes intézmények másodrangú tisztviselői többet keressenek mint az állam elnök vagy a miniszterelnök.Már pedig nagyon sok ilyen van.Nagyon logikus,hogy összhangba kell állítani a fizetéseket nagyon szigorú kritériumok alapján.Szükség van a fizetéstörvényre mely kiegyenlití a megalapoztalanúl magas bérkülönbségeket.Csak szemléltetésnek :egy megyei hivatal középfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottja,aki egy ablaknál elveszi a pénzünk és kinyomtat egy pénztárbizonylatot,3500 -4000 lejt keres.Van ebben valami sztrájkra késztető ??







szerda 08:57

beryke

beryke
2017. május 24.szerda 08:57

Én annyit tudok hogy közalkalmazott vagyok egyetemi végzetséggel és 2000 lej a fizetésem a nagy emeléssel.Ez az igazság.







szerda 10:30

tihi

tihi
2017. május 24.szerda 10:30

beryke: valami nem tiszta nálad...én nem vagyok köztisztviselő, de nagyon témában vagyok hisz napi kapcsolatban vagyok veletek ! Ha most végeztél, akkor csoda. hogy te ilyen magas fizetéssel kezdtél...ha meg régi gyerek vagy, akkor a beosztásod nem a végzetségednek megfelelő, s akkor is rendben van a fizetés, hisz ma 1450 lejt keres az ország 5.5 millió aktív dolgozójának a 74 százaléka ! Következő fizetésed ha igaz amit leírtál, akkor 3000-3500 lej körül lesz nemsokára, de azért miért kell sztrájkolni ?? Vagy szakemberként még nem studíroztad ki a törvénytervezetet ?? Ajánlom nézd át, nem árt egy kis szakmai gyakorlat ! Na meg hozzátenném azt is, hogy nem árultad el. hogy nettó vagy bruttó fizetésről beszélsz ,mert ha nettó akkor a fizetésed meghaladja a 2700 lejt. Bruttónak nem hinném, mert ma sincs a te esetedben 1450 lejes nettó fizetés !! Te is igazolod, hogy nem tudjátok miért sztrájkoltok, mert nem ismeritek még a fizetés tövénytervezetet sem!! Ha gondolod,írd ide ki milyen fizetést említettél, s megírom pontosan mi a nettód vagy bruttód és azt is, hogy mit fogsz kapni !