Holnap lesz a természetes személyek jövedelembevallásának határideje, ugyanaddig személyi jövedelemadónk két százaléka fölött is rendelkezhetünk. Civil szervezeteknek vagy egyházaknak ajánlhatjuk fel a hányadot. Kevésnek tűnik, de, mint a közmondás tartja, sok kicsi sokra megy. No meg a legtöbben a kevéskét is köszönettel veszik, egy lyukat betömhetnek azzal.