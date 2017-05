Vegyünk egy zenekart, amelyben csupa egyforma hangszer játssza ugyanazt a dallamot – a hallgatóság igencsak hamar elunná a koncertet. Ahhoz, hogy harmónia jöhessen létre, különféle hangszereknek kell más-más dallamvezetés szerint játszani. A muzsikusoknak gondosan kell hangolniuk zeneszerszámaikat, hogy tiszta zenekari hangzás jöhessen létre. Ezenkívül pedig rendszeresen és olykor órák hosszat próbálnak, mert csak kemény munkával tudják elérni a kívánt összhatást.

Ezt a képet a párkapcsolatokra, a házasságra is alkalmazhatjuk. Ahol nincsenek különbségek, ott kevésbé várható, hogy a társak kölcsönösen gazdagabbá tegyék egymást. Lényeges azonban, hogy a különbözőségeket összehangolják. Amennyiben újra meg újra gyakorolják magukat ebben, kapcsolatuk elmélyülését élhetik át.

Házassági konfliktusainknak nagyon sok oka van: a személyiségünk révén bizonyos mértékig eleve magunkkal hordozzuk a konfliktusok lehetőségét a párkapcsolatunkba. Aki ezt nem hiszi, az zárassa csak be magát egyszer egy másik emberrel kellően hosszú időre, egy szűk helyiségbe. Előbb-utóbb összetűzésbe fog kerülni cellatársával.

Minden házasság más, mert minden ember egyedi. Mégis vannak – statisztikailag nézve – nagyon gyakran fellépő nézetkülönbségek.

Elsőként ott vannak a jellembeli különbségek miatti konfliktusok. Egyikükben dúl a tettvágy, tele van ötletekkel, és vállalkozó kedvű. Mindig szeretne valami új dolgot kipróbálni és felfedezni. Az egyetlen, ami állandó benne, az a változékonyság. A másik nyugodtabb természetű, szívesebben marad otthon, hogy elolvasson egy könyvet vagy zenét hallgasson. Az egyik nagyon közlékeny, és folyton igényli a beszélgetést, míg a másik befelé forduló és órákon át képes hallgatni.

A másik konfliktusforrás az eltérő képzettség, foglalkozás és társadalmi helyzet, amikor a pásztorfiú megkéri a királylányt, vagy amikor a virágárus lány hozzámegy a herceghez. Ha egy parasztgazda feleségül vesz egy ápolónőt, akkor a feleség talán mindenütt bacilusokat fog látni, míg a férje nem. Aki alkalmazásban áll, munkaideje leteltével mentesül minden felelősség alól, akinek viszont saját üzlete van, nem számolja a munkában töltött időt. Míg az egyik szülői házban a korai lefekvés és a korai felkelés volt szokásban, addig a másikban későn feküdtek és később keltek. Így az egyik házastárs már aludni szeretne, amikor a másik még szívesen olvasna. Az egyik csak a munkájának él, a másik szereti a szépet, és élvezni is tudja azt. Az egyik azt hozta otthonról, hogy hajlik a túlzott tisztaságra, a másik szereti az összevisszaságot, de kordában is tudja tartani... Ha pedig mindketten saját szokásaikat akarják érvényesíteni a házasságukban, akkor ez minden bizonnyal nehézségekhez vezet.

Egy férfi, akit az édesanyja elkényeztetett, miután megnősült, hamarosan észrevette, hogy a feleségének esze ágában sincs utánozni az anyósát. Elkezdte összehasonlítgatni nejét az édesanyjával, és ez természetesen mindig az imádott mama javára dőlt el. Anyukája minden reggel többször is ébresztgette, kikészítette neki a ruháit, reggelije pedig egy pontosan négy percig főzött lágytojással és a kávéval egyetemben készen várta őt. A fiatalember mindezt hiányolta, ami megrontotta feleségéhez fűződő kapcsolatát. Az otthoni szokásoktól, nézetektől, hagyományoktól éppoly tudatosan el kell tudni szakadni, mint a papa és mama asztalától.

Kertész Tibor

(folytatjuk)