Körmendy Miklós, a budapesti Szent Imre Kórház vezető főorvosa elmondta, az ekcéma egy gyűjtőfogalom a nem fertőző bőrgyulladásokra, amelyeket irritáló anyagok is kiválthatnak.

A gyermekkorban előforduló, öröklődő ekcéma, azaz az atópiás dermatitisz igen gyakori, minden ötödik magyar gyereket érint. A Newcastle University kutatói most arra jöttek rá, a filaggrin nevű fehérje „meghibásodása” okozhatja, hogy a bőrszárazság ellen védő réteg nem működik megfelelően – mondta el az orvos, hozzátéve: a felfedezés előrelépést jelenthet a terápiá­ban, ugyanis felmerülhet a fehérje helyettesítésének lehetősége is. (MTI)