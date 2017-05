A felmérésből az is kiderül, hogy az emberek mindössze 25 százaléka dönt az ár alapján egyik vagy másik célpont mellett, míg 41 százalékuk szerint a táj szépsége és a turistacsalogató érdekességek a fontosabbak. A nyaralást tervezők fele azt nyilatkozta, hogy idén is ugyanannyi pénzt költ, mint 2016-ban. 37 százalék 501 és 1000 euró közötti összeget, 15 százalék 1001 és 2000 euró közötti összeget tervez. A válaszadók 28 százaléka 500 euró alatti összeget tud nyaralásra fordítani.

„A romániai lakosság nyaralási szokásai jó irányban változtak az utóbbi években. Ugyanakkor sok a változatlan tényező, mint az anyagi lehetőségek, a vakációzások sűrűsége vagy a konzervatív hozzáállás a célpontokat, a készpénzzel való fizetést vagy a családi nyaralást illetően. Az eredmények alapján tavalyhoz képest nőtt az érdeklődés, de a piac még messze nem érte el a teljes potenciálját” – magyarázta Corina Cimpoca, a felmérést készítő MKOR Consulting alapítója.

A lakosság egyharmada új idegenforgalmi célpontot nézett ki az idei nyaraláshoz, míg a többiek egy előzőleg meglátogatott helyre mennek nyaralni. Utóbbiak közül 33 százalék azt nyilatkozta, hogy négyszer vagy annál többször nyaralt ott, ahová idén is készül. A megkérdezettek 47 százaléka háromcsillagos hotelben fog megszállni. 39 százalékuk négy-hat napos, míg 37 százalékuk hét-kilenc napos vakációzást tervez. A felmérés során megkérdezett személyek 60 százaléka inkább maga tervezi meg nyaralását, mert magasnak tartja az utazási irodák által felszámolt díjat.

A romániai lakosság 31 százaléka évente egyszer vakációzik, 36 százalékuk pedig kétszer megy el hosszabb üdülésre. (Agerpres)