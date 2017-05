A Kazettás mennyezetek rejtett kincsei című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott program során a két, 40–40 főből álló csapat közösen 40 darab kazettát festett. A kazetták közül 18–18 a két partneriskolát díszíti, emellett két-két darab jutott Sepsiszentkirályra, Halásztelek testvértelepülésére, illetve Magyarigenbe, mindkét helyen a református imaházba.

Az előkészítő tevékenységeken túl a program része volt két utazás is. Az első út során (2017. március 11–16.) kézdivásárhelyi diákok utaztak Magyarországra. Az utat mindenki várta, de különösen azon erdélyi gimnazisták, akik életükben most lépték át először az anyaország határát. A visegrádi vár és bobozás, a zsámbéki templomrom, de főképp a székely diákok március 15-i műsora mindannyiunk számára maradandó élményt jelentett.

A magyarországi diákok utazása április 28. és május 4. között zajlott. Első szállásunk a zsoboki árvaházban volt, ahol az iskolaépületből kiszűrődő énekhang már érkezésünkkor sejtette, hogy varázslatos helyen járunk. Négy napot Kézdivásárhelyen töltöttünk, befejeztük a kazettákat, és bebarangoltuk a környéket. Az utolsó éjszakát a sokat szenvedett dél-erdélyi Magyarigenben, az erdélyi fejedelmek egykori nyaralójában töltöttük, megcsodálva a tudós lelkész, Bod Péter által megálmodott barokk templomot is. A kászoni napsütéstől kissé leégve, az utolsó napi esőtől kissé elázva, de annál több élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Bízunk abban, hogy az erdélyi és a magyarországi csapat tagjai között szövődött barátságok maradandóak és maghatározóak lesznek.

Bordás Ildikó, Halásztelek