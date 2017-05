Ian Hopkins rendőrfőkapitány tegnap délutáni sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a terrorcselekmény 22 halálos áldozatának egyike egy rendőrnő. Brit médiaértesülések szerint a rendőrnő családjával, szolgálaton kívül volt jelen nézőként a Manchester Arenában rendezett hétfő esti popkoncerten, amelynek végén a merénylet történt. A robbantásban a sajtóbeszámolók szerint súlyosan megsérült az áldozat férje és két gyermeke is. Ő a második brit rendőr két hónapon belül, aki terrortámadásban halt meg. Március 22-én egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt. Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte. Arra a kérdésre, hogy a nagy-britanniai nyomozás célpontjai között van-e a merényletben használt pokolgép készítője is, Ian Hopkins rendőrfőnök azt mondta: nagyon egyértelmű, hogy a vizsgálat középpontjában egy hálózat felderítése áll.

Nem sokkal korábban Amber Rudd brit belügyminiszter is egyenes utalást tett annak lehetőségére, hogy a merénylőnek, a 22 éves, líbiai származású, de Manchesterben született Salman Abedinek (fotó) társai voltak. Rudd a BBC rádió szerdai politikai magazinműsorában kifejtette: a pusztító hatású öngyilkos robbantásos merényletet az elkövető fejlettebb eszközökkel hajtotta végre, mint amilyeneket az elmúlt időszak több más terrorcselekményében használtak. A belügyminiszter szerint ennek alapján valószínűnek, lehetségesnek tűnik, hogy a manchesteri robbantó nem egyedül cselekedett. Rudd a BBC-interjúban elmondta: tudomása szerint a merénylő nemrégiben Líbiában járt, és nem sokkal a terrorcselekmény végrehajtása előtt tért vissza Nagy-Britanniába.

A BBC-nek szerdán nyilatkozó biztonsági szakértők is azt valószínűsítették, hogy Salman Abedi csak végrehajtó volt, és a merényletben használt pokolgépet másvalakitől kaphatta.

Ian Hopkins manchesteri rendőrfőnök szerdai tájékoztatóján megerősítette, hogy a robbantásos merénylettel össze­függésben eddig négy embert vettek őrizetbe. Hozzátette: tegnap délután, Manchester központjában a rendőrök ellenőrzött robbantással hatoltak be egy házba, amelynek átkutatása még tart. Hopkins további részleteket nem tárt fel erről az akcióról. Kijelentette ugyanakkor, hogy Manchesterben nem járőröznek katonai alakulatok, és nincsenek is tervek arra, hogy a helyi rendőrség a hadsereg segítségét kérje.

Közben a brit belső elhárítás kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ kedd éjjel a legmagasabb, kritikus fokozatra emelte a terrorellenes készültségi szintet. Theresa May miniszterelnök a döntést indokolva szintén kiemelte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a manchesteri merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki, és tegnap ennek már látható jelei voltak Londonban: a királyi család első számú londoni rezidenciája, a Buckingham-palota mellett, valamint a parlamentnek és a kormányhivataloknak otthont adó Westminster kerületben fegyveres katonai egységek kezdtek járőrözésbe. Katonák járőröztek a Downing Streeten is, ahol a miniszterelnöki hivatal és a mindenkori pénzügyminiszter hivatalos rezidenciája van közvetlenül egymás mellett, a 10-es, illetve a 11-es házszám alatt.