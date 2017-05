A demokrata párti kormányzó honlapján ismertetett közlemény azt állítja: a magyar kormány nemrégiben olyan törvényt fogadott el, amely bezárásra kényszerítené a CEU-t. A közlemény szerint ez a törvény közvetlen módon ellentétes a 2004-ben New York állammal elfogadott közös nyilatkozattal, amely támogatta a CEU célkitűzését magyar akkreditáció megszerzésére, az akkreditált amerikai intézményi státusz megőrzése mellett. A közlemény szerint „a magyar kormány kinyilvánította, hogy a CEU magyarországi jövőjét csakis az illetékes amerikai hatóságokkal tudja megvitatni”. A kormányzó szerint ez ebben az esetben New York államot jelenti. New York állam kormányzója üdvözli a lehetőséget az ügy megoldására, továbbá arra, hogy haladéktalanul tárgyalásokat kezdjen a magyar kormánnyal. „A budapesti Közép-európai Egyetem az amerikai–magyar együttműködés jelképe, New York állam által alapított világszínvonalú egyetem. Olyan intézmény, amely több mint 25 esztendőn keresztül óriási értéket adott Magyarországnak és sokszínű diákságának” – írják. A kormányzó kifejezte meggyőződését, hogy a CEU szabad intézményként történő megőrzése Budapesten mindenki érdekét szolgálja.

Andrew Cuomo kormányzó tegnapi közleménye előtt egy nappal az amerikai külügyminisztérium adott ki közleményt, amelyben leszögezte: az amerikai szövetségi kormánynak „nincs hatásköre vagy szándéka” tárgyalni Magyarországgal a CEU vagy más magyarországi egyetemek ügyéről.

Az Országgyűlés április 4-én szavazta meg a felsőoktatási törvény módosítását. Ez a többi között kimondta: jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A változás alapján, ha az egyetem székhelye egy föderatív államban található, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek.