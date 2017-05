Április végén 3709 munkanélküli szerepelt a szakhivatal nyilvántartásában, de segélyt alig ötszáznak fizettek. Legtöbben, közel 1500-an sepsiszentgyörgyiek, Erdővidéken kilencszáz, Orbaiszéken közel hatszáz, Kézdivásárhelyen pedig 547 állástalanról tudnak. Kelemen Tibor intézményvezető szerint az érintettek jelentős hányada, 3200 személy nem kap ugyan munkanélküli-segélyt, de szociális juttatásra jogosult.

Több mint háromszázan nem fogadták el a számukra felajánlott álláslehetőséget, mások pedig nem jelentek meg a kötelező láttamozáson, állásbörzéken, így a hivatal megvonja tőlük az anyagi támogatást. Hatalmas felelőtlenség – így fogalmazott Kelemen Tibor a jelenség kapcsán, hozzátéve: a hivatalos munkavégzéssel járó előnyökről nem sikerül meggyőzniük az érintetteket.

Vidéki börzéken is népszerűsíti az álláslehetőségeket a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, egy sepsiszentgyörgyi készruhagyár kérésére előző héten Nagyborosnyón, majd Zágonban szerveztek hasonló találkozót. Utóbbihoz csatlakozott a rétyi fűrészüzem, a Holzindustrie Schweighofer is újabb munkatársakat keres. Míg Nagyborosnyón a 35–45 év közti korosztály, Zágonban zömmel 55 évnél idősebbek fordultak meg. Jövő hónap elején Erdővidéken folytatják az új munkaerő felkutatását, a börzét ezúttal is az RGT javaslatára szervezik meg.

Időközben elkészült az április eleji, sepsiszentgyörgyi általános munkaerőbörze eredményeinek összesítése is, mely szerint végül 74 új munkaviszony jött lére. A dolgozók közül alig hárman rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, a legtöbben, 53-an régi munkahelyüket cserélték le másikra.

Immár nem újdonság, hogy Brassó megyei cégek is toboroznak Háromszéken, legutóbb egy turisztikai vállalkozás szervezett két találkozót is, végül harminc jelentkezőből öt személyt alkalmaztak. Kelemen Tibor szerint szobaasszonyokra, szakképzetlen dolgozókra, konyhai személyzetre van szüksége a cégnek Brassó-Pojánán, az alkalmazottak szállását, étkezését egy­aránt biztosítják. Munkaszerződést meghatározott időre kötnek, és bruttó 1600 lejes fizetést ajánlanak.

Ami a tanfolyamokat illeti, különböző szakmákban összesen negyvennégy képzés indítását tervezte ebben az évben a munkaerő-ügynökség, ám a hasonló célra kiutalt anyagi keret csupán 16-nak a költségeit fedezi. Öt tanfolyam már folyamatban, további nyolc – egyebek mellett biztonsági őr, könyvelő, humán-erőforrás felügyelő, számítógép-kezelő – pedig május-júniusban kezdődik száz állástalan bevonásával.