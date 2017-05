Emellett a sikeresen vizsgázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy hivatalosan is csatlakozzanak a készenléti egységekhez – ismertette lapunk érdeklődésére Tolvaj Marius. A megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője elmondta: míg előző évben negyven önkéntest fogadhattak, idén feloldották a korlátozást, ám mindeddig alig három érdeklődő kapcsolódott be a programba, közülük egy jelentkező végezte el a felkészítőket – őt decemberben alkalmazták is. Minden jelentkezővel önkéntes-szerződés alapján indul az együttműködés, melyet előbb az elsősegélynyújtási, majd a sürgősségi helyzetekre felkészítő tanfolyam követ. Sikeres vizsga esetén erről tanúsítványt is kapnak az önkéntesek. A 16 és 65 év közötti pályázókkal szemben támasztott elvárások közt a legfontosabbak a jó egészségi állapot és a büntetlen előélet. (dvk)