Uzon Községi Napok

A MAI program: a Tatrangi Sándor-iskola 9–17 óráig várja rendezvénysorozatára az iskola diákjait és az érdeklődőket. A felújított Erdély Lajos Uzon Köz­ségi Könyvár avatóünnepsége 17 órakor kezdődik; a kultúrotthonban 21.15-től az egyházi nőszövetség előadása; a Szabad­időközpontban 21 órától diszkó. SZOMBATON a központi parkból 9 órakor indul a kerékpártúra az Uzon–Sepsimagyarós–Lisznyó–Bikfalva–Uzon útvonalon; a vásártéren 10 órától állatkiállítás, 15 órától az Önkéntes Tűzoltóság mentési beavatkozást mutat be; a Szentpáli Géza Sportpályán 15.30-tól barátságos focimérkőzés; a Szabadidőközpontban 16 órától kulturális műsor: román és magyar néptáncok, az Atlantisz Fúvószenekar, a Másnaposok, valamint Homonyik Sándor koncertje; az óriás kürtőskalács kóstolása. VASÁRNAP a református templomban 11 órától istentisztelet; a központi parkban 12-től a fúvószenekar zenél, a kultúrotthonban 12.30-től dísztanácsülés; a Szabadidőközpontban 15 órától kézműves-foglalkozás gyermekeknek, modern tánc, a Háromszék Néptáncegyüttes, a Tekergő Meseösvény, Osváth Nagy Sándor szólógitáros, Benedek Csaba népdalénekes fellépése; 20 órától Gentiana & Band és Conexiun lézershow-val, Dupla Kávé-koncerttel, majd tűzijátékkal zárul az Uzon Köz­ségi Napok programja.



Zene

A BUDAPESTI CABARET MEDRANO zenekar ma 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Hostelben koncertezik. Stílusuk három réteg: a magyar népzene, a klezmer és a balkáni zene ötvözete, vagyis három kultúra találkozásának metszéspontjában áll. Zenéjükben sok az improvizatív elem, ezért minden koncert egyedi és megismételhetetlen.

HARCSA VERONIKA ÉNEKES ÉS GYÉMÁNT BÁLINT GITÁROS előadását a sepsiszentgyörgyi Hostelban szombaton 20 órától hallhatják. A dalok rendkívül személyes ihletettségűek, és egyaránt hordoznak magukban mélységet, felszabadultságot és humort. Együttműködésükhöz eddig hat lemez, valamint számtalan külföldi és hazai koncert kötődik. Belépő: 10 lej.



Színház

MŰSORVÁLTOZÁS történt a Tamási Áron Színház júniusi programjában: a Porogi Dorka által rendezett A városok dzsungelében című előadás június 9-ről objektív okok miatt átkerül június 8-ra. A már megvásárolt jegyek érvényesek a június 8-ai előadásra, vagy a kulturális szervezőirodában átválthatóak bármelyik más előadásra, illetve értékét visszatérítik.



Kiállítás

* Az Erdélyi Művészeti Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) földszinti kiállítótereiben Albert Levente és Vargha Mihály képzőművészek Ostinato című tárlata május 28-ig, a harmadik emeleten Kiss László festőművész kiállítása június 4-ig tekinthető meg. A nyitvatartási program: keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.* A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám) Szabó Réka képzőművész kiállítása június 16-ig látogatható, keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig. * A kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házában a csíkszeredai és székelyudvarhelyi képzőművészek Imp­ressziók kiállítása augusztus 20-ig naponta 8–16 óráig tart nyitva.



Balett

Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 18 órától a Művészeti és Népiskola diákjai Tüzes Csilla rendező-koreográfus vezetésével bemutatják Joseph Ba­yer A Babatündér című művét. A balettelőadásra jegyeket a kulturális szervezőirodában lehet vásárolni: gyerekeknek 5, felnőtteknek 10 lejért.



Képernyő

A BRASSAÏ MAGYAR ADÁST az Erdély TV ma 14.30-tól sugározza. Tartalma: Lapszemle. Események-rendezvények. Vas Géza fotókiállítása. diákOK: Nyegró Dávid. Egy pohár bor: Bordos László Zsolt. Az adás elérhető a www.brassaimagyaradas.ro honlapon és a Facebook.com/brassaitv oldalon.



Tánc

ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ Sepsiszentgyörgyön ma 21 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Házigazda Melles Endre és Ádám Júlia, muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 17-től Flo­renze and the Uffizi Gallery (olasz dokumentumfilm, 95 perc, 2015) és Ó, anyám! (amerikai vígjáték, 91 perc, 2017); 19-től A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (amerikai–ausztrál kalandfilm, 129 p., 2017) és Hogyan legyél latin szerető (amerikai vígjáték, 116 perc, 2017); 21.15-től Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc); 21.30-tól Hogyan legyél latin szerető (amerikai vígjáték, 116 perc, 2017).



Hitvilág

KONFIRMÁCIÓ. Május 28-án, vasárnap 11 órától a kézdivásárhelyi református templomba konfirmációi istentiszteletre várják azokat, akik idén ünneplik konfirmációjuk 25., illetve 50. évfordulóját. 10.30 órától rövid megbeszélést tartanak az imaterem előtt.



Hősök napi megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend május 28-án, vasárnap Kisborosnyón a Történelmi Emlékparkban a 11 órától kezdődő istentisztelet után Hősök napi megemlékezést tart, melyre minden érdeklődőt várnak.



Tekerj egy jó célért

Kézdivásárhelyen május 27-én, szombaton 9 órától indul a Tekerj egy jó célért közösségi akció: biciklitartókért és egy speciális, sérült gyermekeknek megfelelő játszótér létrehozásáért bicikliznek. Indulás a sportcsarnok elől.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Salvia III. (telefon: 0267 310 424); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Uzon, Kézdisárfalva, Szentivánlaborfalva, Bereck, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma Dobollón, Dobollópatakon, Márkoson és Bélmezőn 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

EKE-KIRÁNDULÁS. A nyári vándortábor útvonalán szerveznek kirándulást vasárnap a Nagy Sándor-csúcsra. Találkozás reggel 7 órakor a sepsiszentgyörgyi Billa Áruház parkolójában. A kézdivásárhelyi jelentkezőket az oroszfalvi templom előtt fél nyolcra várják. Érdeklődni a 0722 210 002-es és a 0740 299 279-es telefonon.

NYUGDÍJAS-KIRÁNDULÁS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület május 28-ára, vasárnapra kirándulást szervez a dâmboviţai barlanghoz. Részvételi díj 20 lej. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon.

KALENDÁRIUM BARÓTON. Ma 18 órától a Kalendárium – Jeles napok sorozat témája Pünkösd hava – tavaszutó, amelyben a májusi jeles napokat elevenítik fel, kiemelve a pünkösdi királyság szokásrendjét. Foglalkozásvezető: Lakatos Csilla néprajzkutató és Hoffmann Edit muzeológus. A résztvevőket arra kérik, vigyenek magukkal néhány szem cukorkát vagy pogácsát, esetleg egy-két gyümölcsöt, hogy komatálat készíthessenek. Korosztálytól függetlenül minden érdeklődőt várnak.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Bardocon gyűjti.

VÁSÁR. Május 31-én, szerdán hagyományos Orbán-napi vásár lesz Uzonban.