A két csapat legutóbb novemberben találkozott egymással, amikor a szentgyörgyiek 3–2-re nyertek hazai pályán Hadnagy Attila, Dragoș Huiban és Issa Thiaw góljával, míg a vendégek részéről – a most már piros-fehérben játszó – Sebastian Ghinga kétszer volt eredményes. A Valentin Suicu által irányított labdarúgók április 21 óta veretlenek, és sorozatukat tovább folytathatják, hiszen jobb játékerőt képviselnek, mint a resicabányai csapat, amely 2017-ben mind­össze egyszer győzött, két döntetlent játszott, és nyolc alkalommal hagyta el vesztesen a pályát. A szentgyörgyiek a rúgott – 60, illetve 35 –, valamint a kapott – 28, illetve 73 – gólok tekintetében is sokkal jobb mutatóval rendelkeznek, mint ellenfelük. A háromszékieknek eddig 14 olyan mérkőzésük volt, amikor nem kaptak gólt, a resicabányaiak pedig ötször úszták meg kapott gól nélkül, igaz, mindig hazai pályán. A feljutási versenyt tekintve egy pontra lenne szüksége az OSK-nak, a csapat viszont győzni akar, amint azt a legutóbbi mérkőzés után Valentin Suciu edző is elmondta: „Úgy megyünk a kiszállásra, hogy szeretnénk elhozni a három pontot, és meggyőződésem, hogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.”

További mérkőzések: * vasárnap Brăilai Egyesülés–Bukaresti Juventus, Foresta Suceava–Szatmárnémeti Olimpia, Balotești–Temesvári Politehnica, Mioveni–Afumați (18 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Chindia Târgoviște–Tatrang 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Călărași 0–3 (hivatalból) * hétfőn Brassói FC–Nagyváradi Esthajnalcsillag (18 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Clinceni és az Aradi UTA áll.



Egy pontra az élvonaltól

A Mioveni 2–1 arányú vereséget szenvedett a Nagyváradi Esthajnalcsillag vendégeként a bajnokság hétközi, 36. fordulójában. Mi több, hatalmas meglepetésre az Aradi UTA hazai pályán kikapott Balotești-től, így az utolsó két fordulóban mind­össze egy pontot kell szereznie a Sepsi OSK-nak ahhoz, hogy bebiztosítsa a második helyet, azaz a következő idényben az élvonalban folytathassa. Ha tehát vasárnap Resicabánya ellen nem kap ki az OSK, a Mioveni elleni utolsó hazai meccs már tét nélküli lesz, az ünneplésről szólhat.

Eredmények: Bukaresti Juventus–Foresta Suceava 5–1 (gólszerzők: Bustea 21., Călințaru 38., Ilin 73., 83., Chipirliu 85., illetve Vraciu 70.), Nagyáradi Esthajnalcsillag–Mioveni 2–1 (gsz.: Chiș-Toie 3., Hlinca 90+5., illetve Galan 32.), Clinceni–Temesvári Politehnica 2–2 (gsz.: Mera 35., Cioablă 90+4., illetve Bădăuță 37., Blănaru 90+1.), Afumați–Resicabánya 5–2 (gsz.: Dedu 22., Costache 31., 42., Vlada 90+1., Popa 90+3., illetve Buduroi 12., 48.), Călărași–Chindia Târgoviște 3–1 (gsz.: Țâră 29., Kanda 60., Licu 90+3., illetve Cherchez 4.), Szatmárnémeti Olimpia–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Aradi UTA–Balotești 1–2 (gsz.: Adrian Petre 84., illetve Claudiu Herea 44. és 57.), a Brassói FC szabadnapos volt. (miska)