Örülök, mert az előző évekhez képest ezzel a koncepcióval előrelépés történik, a Háromszék Táncegyüttes nem betétként szerepel egy-egy idehozott produkcióban, hanem velünk valósul meg a program – fogalmazott annak vezetője, Deák Gyula, hozzátéve: „a társulat tagjainak is fontos, hogy az előadás a mi berkünkben születik meg”. Mint mondta, jelenleg a szabadtéri előadás kivitelezése a fő feladat, ebből azonban szeptemberre egy belső téri is készül. A Csillagösvény népe egy 13 tételes zenei alkotás, amely azt a székely őstörténelmet mutatja be, amelyet nem leírtak, hanem amelyet mi igazán hiszünk, nagyon sok benne a mondavilágból érkező elem, de ugyanakkor a valós történelmi tény is – vázolta Demeter János. Kövi Arthur Bálint zeneszerző alkotása egyébként a Vadon Egyesület elnökének ötletéből, magyarországi és erdélyi zenészek együttműködésével született, amelyre a Bethlen Gábor Vagyonkezelő Zrt.-től jelentős támogatás, mintegy 3 millió forint érkezett.

A hetedik Székely Vágtát július 14–16. között szervezik, ezúttal is a budapesti Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként, a lovasok június 26-ig nevezhetnek be a rendezvényre. A budapesti futam új szabályáról a napokban értesítették a sepsiszentgyörgyi szervezőket, eszerint a nem hivatalos előversenyeken részt vevő lovasok nem indulhatnak a Székely Vágtán, illetve a Nemzeti Vágtán. Miként egy évvel korábban, a kísérő lovas programokra ezúttal is egyesületek, hagyományőrző társaságok javaslatait várják (határidő június 10.). Újdonság a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről érkezett javaslat, melynek nyomán – a hagyományos vágta és a góbé futam mellett – egy ügyességi versenyt is beiktatnak a programba, mellyel a hagyományőrző huszártársaságokat szólítják meg – ismertette Sztakics Éva. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint a Szent László-emlékévhez igazodva a legjobb lovasnak Szent László-díszkardot adományoznak.

Az idei Székely Vágta költségvetése 350 ezer lej, melyből 200 ezer lej a megye, illetve a megyeszékhely hozzájárulása, a fennmaradó részt a befizetések, támogatások, pályázati források képezik. A Háromszék Táncegyüttes a lovas-táncos produkció megvalósítására 150 ezer lejt kapott a megyei önkormányzat részéről – hangzott el a tájékoztatón.