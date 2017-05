A javaslattevők azzal indokolják a leendő park helyének kiválasztását, hogy igyekeznek mentesíteni a lakosságot azoktól a zajos, felügyelet nélküli, zavaró viselkedésű csoportoktól, amelyek a város különböző tömbházai körül esténként és éjjel összegyűlnek. Az ötletgazdák másik érve az, hogy a terület jelenleg kihasználatlanul áll, és beépítésével megoldható a város különböző negyedeiből toborzott fiatalok szórakoztatása.

Mi, a környék lakói meggondolatlan, a következményeket semmibe vevő elképzelésnek tekintjük a kezdeményezést, és hangsúlyozzuk: egy ilyen beruházás, telepítés alkalmával illett volna a környékbeliek véleményét kikérni. Azzal, hogy a másutt élőket zavaró, a közrendet és csendet megsértő személyeket egyoldalú döntéssel a mi környezetünkbe telepítsék, nem értünk egyet!

Tapasztalatból tudjuk, hogy miképpen töltik idejüket azok az egyének, akik távolabbi tömbházakból érkezve esténként az ablakaink alá telepednek, és sokszor éjfélig is ott tartózkodnak, cigarettacsikkek és üres üvegek tucatjait hagyva maguk után. A volt és jelenlegi zavargók mellé nem vagyunk hajlandóak tömeges, intézményesített hangoskodókat fogadni, az eddig átélt lehangoló tapasztalatainkat tovább erősíteni.

A csendhez, nyugalomhoz – főként az esti órákban – állampolgári minőségünkben is jogunk van, és ezt még tanácsi határozatra sem vagyunk hajlandóak feladni.

Ugyancsak nagyon zavaró a házunk elé telepítendő illemhely és szemétlerakat, amely egészségügyi és esztétikai szempontból is elfogadhatatlan számunkra, még esetleges normális üzemeltetés mellett is, ha a fenntartók ezzel kívánnak megnyugtatni.

Az úgynevezett „kihasználatlan területre” amúgy már évtizedekkel ezelőtt javasoltuk az akkori városvezetésnek egy Petőfi-emlékpark kialakítását.

Javasoljuk, hogy az ifi-wifi öko-park számára olyan területet keressenek, amely a lakókörnyezettől elzárható, nem egy forgalmas utca szélén van, nem rontja a környék urbanisztikai képét, és nem teremt zsibvásári hangulatot az arra közlekedők vagy az ott élők számára.

Elutasításunk, mellőzésünk esetén más jellegű tiltakozásra is hajlandóak vagyunk!

50 aláírás

(névsor a szerkesztőségben)