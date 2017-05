A bal agyfélteke objektív, logikus, részletekre koncentráló, következetes – az emberek többségénél domináns. A jobb szubjektív, lényegre összpontosító, egészében látja a dolgokat, érzelmes, ott a humorérzék-központ, és a hatodik érzékszerv, az intuíció. Ki tudja, miért, a jobbat pihentetjük. Mintha egy balra át után úgy maradtunk volna. Jó lenne, ha nagyobb szerephez jutna a jobb is, ha „felszabadulna”. Hogy lehetne nyélbe ütni? Sakkal!

Zökkenőkkel teli, jégen elcsúszó szamárra emlékeztető, kabaréjelenetektől sem mentes életemen végigbújócskázott a sakk. Tapasztaltam, feltűnően sok sakkozó balkezes, ballal írja a játszmát, „jobb agyféltekés”. Hiba, nincs itt az alkalom, hogy megmutassa a jobb, mire képes. Minden lépés új kihívás.

Kaszparov volt sakkvilágbajnok szerint az élet a sakk mintáját követi. Nem csupán abban, hogy küzdelem, százával lehetne sorolni, még miben. A nemzetközi sakkszövetség elnöke állítja, az emberiség egyik legérdekesebb és legszellemesebb játékát nem az ember találta ki, hanem az égiektől kaptuk ajándékba. Kitudódott, az a nem mindennapi történet esett meg vele, hogy egyszer az ufók elvitték. Az újságírók rákérdeztek, s kiderült, színigaz, de cáfolta, hogy betette volna a lábát idegen bolygóra, amit már ténykényt híreszteltek róla.

Itt érzem fontosnak felidézni rég kísértő sejtésemet, hogy a távoli múlt ködébe vesző, közel 1500 évvel ezelőtti időkben valahol a világon emberek sakkoztak. A Korán tilalomgyűjteményéből szerencsére kimaradt a sakk, köszönhetően annak, hogy Mohamed apósa, Omár kalifa úgy vélekedett: „nincs a sakkban semmi kivetnivaló, mert a háborúval foglalkozik”. A győzelmes hit meghódította Perzsiát, s mivel nem volt tilos, a sakk is hódított, párhuzamosan a maga bájaival (bábuival), és példátlan népszerűségre tett szert. A viták és a vérontás elkerülése végett Omárnak szent szúrába kellett foglalnia a játékszabályokat, amit a Koránhoz illesztettek toldalékként.

Nincs mentség, akarom mondani mesterség, amit csak elmélettel, gyakorlat nélkül el lehetne sajátítani. Maga a mindennapi élet polihisztort igénylő „szakma”, így mondom, melyre a gyermekeket készítjük, tanítással és neveléssel. Élni tudni kell. A világ sok iskolájában tantárgy a sakk, a pragmatikus életszemléletre való nevelés igen jól bevált eszköze. Mert játék is, sok más funkciója mellett. Az életre nevelés minimum egyharmadában mentesíthetné a tanárt egy csomó, ideget és lelket megviselő kínlódástól. A felületességet száműzi az emberből, fegyelemre és önmegtartóztatásra késztet. Mit késztet, kényszerít! De játszva! Játszva könnyebb, mint hajtogatva, mennyit kell vesződni, míg valakinek a fe­jébe tudunk rágni valamit! Muszáj gondolkozni, tervezni és résen lenni, hacsak nem mániákus vesztesként akarjuk elhagyni a sakktáblát, az életben pedig a nappalokat éjszakává tevő kudarcokat.

Mutatja, a világ, az élet végtelen sok kínálatú, és bonyolult is, akár a szerelem. Viszonyulnunk kell a változó szorongatásokhoz, megtévesztésekhez, csőbe húzásokhoz, de nem pánikkal, hanem higgadtságszínlelő, logikus gondolkozással, előrelátással, mások gondolkozásrendjének megismerésével. És képzelőerővel – művészi fokon. Vállalni a kockázatot az ép ész keretei között. „Kellemesebb, ha te tudsz mindent másokról, mintha ők rólad” ( Plautus). Tudva tudván, hogy célod felé ésszel visz az út, de elérni azt csak a szíveddel tudod.

A hetvenes években, újságíró koromban, Drunek Zoltán megyei párttitkár egy sakkparti után így szólt: – Írjon az újításokról. – Jó, írni fogok –, legalább nem kell kényeztetnem a pártvezetést, véltem. A cikk megjelenése után szörnyülködött, hogy nem úgy kellett volna. Sokan féltek tőle, én nem, mert imádott velem sakkozni. Szerette volna, ha keze ügyében vagyok, éveken át győzködött, míg újítottunk: „szolgálati érdekből” áthelyeztek a fakitermelő vállalathoz, ahová visszakerült igazgatónak.

– Mit akar csinálni? – kérdezte barátságosan, már-már pajtáskodva. Olyan posztra vágyom, ne legyen időnk sakkozni – színleltem a sértődöttséget, színészi tehetség hiányában szájcsücsörítéssel. Pendült a húr: – Feladata a vállalat információs rendszerének gatyába rázása lesz. Sok mindenre gondoltam, erre nem, fogalmam nem volt, miként kezdek hozzá, de bízva jobb agyféltekémben – valamit majd csak kitalálok –, jeleztem, nagyra értékelem ötletét. Ebédre hívott a vállalat ebédlőjébe, utána nekiláttunk sakkozni. Ha keresték, a titkárnő: – Az igazgató elvtárs tárgyal. Kötélhúzásunk felért egy hosszú gyeplőre eresztett tárgyalással. Persze, nem volt ez mindennapos, sajnos. – Miért nem játszik Lőrincz Árpáddal? – kérdeztem egyszer, ő volt a megye legerősebb sakkozója. – Az a lelket is kiszedi az emberből – mondta undorral. – Mocsok a sakk – kondult bennem a lélekharang, s nyitottam paraszttal (…).

SZURKOS ANDRÁS