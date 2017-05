Doctor Honoris Causa címet adományoz a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Károly hercegnek. A díszdoktori cím átadására május 29-én kerül sor ünnepélyes keretek közt. „A brit trónörökös első alkalommal látogat Kolozsvárra, és egy szűk körű ünnepély keretében átadjuk neki a díszdoktori címet. Az ünnepélyen korlátozott számban a sajtó is részt vehet” – jelentették be tegnap az egyetem képviselői. Az ünnepélyre az egyetem főépületében, az Aula Magna teremben kerül sor. Károly herceg legutóbb március végén járt Romániában, amikor háromnapos látogatása alatt több mint tizenkét találkozón és hivatalos eseményen vett részt. (Agerpres)

SIKERES VÉRADÓI ALKALMAZÁS. Egy hónap alatt több mint 800 személy iratkozott fel Kolozsváron a véradók névjegyzékébe, vállalva, hogy vért ad, amikor szükség van a vércsoportjára. Roxana Sălăgean, a www.donez450.ro applikáció kezdeményezője, a Soft for Life Egyesület elnöke azt nyilatkozta, hogy a névjegyzék nemcsak egy adattár azokról, akik vért adnának, hanem tájékoztató és nevelő jellegű nyilvántartás is. „A platformnak két összetevője van. Az egyiket a véradók közössége alkotja, akik informá­ciókat kapnak a vérszükségletről, a másikat pedig a vérközpontok, amelyek követni tudják, hogy milyen vércsoportú véradók állnak rendelkezésre. A vérközpontok csak abban az esetben küldenek értesítést egy véradónak, ha éppen az ő vércsoportjának megfelelő vérre van szükség” – magyarázata. A névjegyzékben nyilvántartott személyek számát idén 4000-re szeretnék növelni. (Főtér)

FELPÖRGÖTT AUTÓPIAC. Az első negyedévben 167 ezer használt gépkocsit írattak be, ez 55 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban. Ez annak köszönhető, hogy február 1-jétől törölték a hatóságok a környezetvédelmi illetéket, aminek következtében jelentősen olcsóbbá vált a használt autók forgalomba helyezése. Becslések szerint idén 10 százalékkal fog nőni az eladott új autók száma Romániában a tavalyi 17,8 százalék után. (Erdély Fm)