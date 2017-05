Theresa May a Downing Stree­ten tegnap elmondott rövid üzenetében részletek nélkül leszögezte: a hétfői manchesteri merénylet ügyében folyó nyomozásban a rendőrség szerint haladás történt, eddig nyolc embert helyeztek őrizetbe. Ian Hopkins, a manchesteri rendőrség főparancsnoka megerősítette, hogy folyamatban a nyolc őrizetes kihallgatása. Az eddigi házkutatásokon a rendőrség olyan tárgyakat talált, amelyek nagyon fontosak a nyomozás szempontjából.

Theresa May miniszterelnök a Downing Street-i kormányfői hivatalból közvetített nyilatkozatában kijelentette ugyanakkor, hogy a brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ jelenlegi helyzetértékelése alapján a héten elrendelt kritikus szinten marad a terrorellenes készültség. May éberségre intette a lakosságot. A kritikus riasztási szint lehetővé teszi, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki. Jelenleg hozzávetőleg ezer katona segíti a rendőri járőrözést, fontos mértékben hozzájárulva a rendezvényekben gazdag háromnapos hétvége biztosításához. Nagy-Britanniában hagyományos módon az utolsó májusi hétvége utáni hétfő is munkaszüneti nap.

Közben a brit hatóságok megorroltak az amerikai biz­tonsági szolgálatokra amiatt, hogy a nyomozás során megosztott információkat kiszivárogtatták a sajtónak. A Downing Street szóvivője tegnap este kö­zölte: Theresa May miniszterelnök a brüsszeli NATO-csúcson felvetette Donald Trump amerikai elnöknek a két ország bűnüldöző hatóságai által egymás között megosztott hírszerzési adatok rendszeres amerikai kiszivárogtatásainak ügyét. A szóvivő szerint May közölte Trumppal, hogy London óriási jelentőségűnek tartja a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal, de ezeket az adatokat bizalmasan kell kezelni. Az amerikai elnök közleményben reagált a felvetésre, rendkívül aggasztónak minősítve a bizalmas információk kiszivárogtatását. Trump közölte, hogy a tetteseket felelősségre kell vonni. A kiszivárogtatások miatt a manchesteri rendőrség csütörtökön le is állította a nyomozati információk megosztását az amerikai szolgálatokkal. A héten Amber Rudd brit belügyminiszter is nyilvánosan hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt, Andy Burnham, Manchester polgármestere pedig hivatalosan panaszt emelt az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.

Tegnap látogatást tett a manchesteri gyermekkórházban II. Erzsébet királynő. A 91 éves uralkodó tájékoztatást kapott a kórház személyzetétől, és beszélgetett néhány sérülttel is. A robbantásos merénylet sérültjei között nagyon sok a gyermek, és közülük tizenkettőt ebben a kórházban kezelnek; mindegyikük 16 év alatti. A robbantásban 22-en meghaltak, 116-an szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést, közülük 75-en továbbra is kórházban vannak. A sérültek közül 23-nak kritikus az állapota. A korábbi adatok 64 sérültről szóltak.

A brit nyomozás továbbra is arra a feltételezésre alapul, hogy a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel elkövetett öngyilkos merénylet végrehajtója, a 22 éves, líbiai származású, de Manchesterben született Salman Abedi nem egyedül cselekedett, hanem egy egész hálózat állhatott mögötte, és a pokolgépet sem ő állította össze, hanem valaki mástól kapta. A brit terrorkészültséget e feltételezésre alapozva emelték a héten a legmagasabb, kritikus szintre, mivel az elhárító szolgálatok szerint, amíg e hálózatot nem sikerül teljes mértékben feltárni, fennáll a veszélye egy újabb merénylet elkövetésének.