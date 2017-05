Ezekre a változtatásokra azért volt szükség, mert a szállodára – helyesebben a volt szálloda vázára – nem került vevő; az eladási füzetet három cég is megvásárolta, de egyik sem tett ajánlatot. A városvezetés mindhármukkal leült tárgyalni – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester –, ennek eredménye a csökkentett összegeken kívül az a megállapodás is, hogy nem ragaszkodnak a teljes ingatlan szállodai célú felhasználásához. Ez a vállalkozók szerint nem lenne kifizetődő, az épület egy részét lakrészek és irodák kialakításával jobban lehetne hasznosítani.

A hetvenes években épült, kilencvenes években magánosított, 2007-ben kiürített Bodok Szálloda maradványait 2014-ben félmillió euróért vásárolta meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata (a 745 ezer eurós vételár egyharmadát adótartozásként levonták a hátralékot felhalmozó Olt Turisztikai Társaságtól), és először uniós pályázatból kívánta felújítani a városközpontot elcsúfító tíz­emeletes épületet. Ilyen lehetőség azonban nem adódott, a magánberuházóval való társulás is kivitelezhetetlennek bizonyult, ezért felértékeltették – a szakértők szerint jelenleg 826 000 eurót ér –, és eladásra kínálják. Az elvárás egy négycsillagos szálloda kialakítása megfelelő szolgáltatásokkal (vendéglő, spa, konferenciaterem stb.), és mivel nem szeretnék, hogy az új tulajdonos a régihez hasonló hozzáállást mutasson, a garanciapénz vissza­fizetését határidős munkálatokhoz kötik: egy éven belül meg kell lennie az építési engedélynek, két év alatt be kell fejezni a homlokzat felújítását, végül pedig az összes működési engedély kiváltásakor kapná meg az utolsó százezer euróját a befektető.