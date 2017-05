A téma a tegnapi tanácsülésen került napirendre, amelyen a huszonöt éve megkötött és idén lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról döntöttek. A garázsok alatti területekről van szó, amelyet ezentúl jóval rövidebb időre, három évre vehetnek újra bérbe a garázsok tulajdonosai évi 300 lejért. Ebben az évben 189 család koncessziós szerződését újítják meg, de ellenőrzéseket is végeznek, mert a gépkocsik gyorsan növekvő száma miatt a parkolás mindenütt egyre nagyobb gondot okoz. Gheorghe Ion liberális tanácstag szerint a garázsok egyharmadát raktárnak, műhelynek, egyéb célokra használják, ezek tulajdonosaival szerződést kellene bontani. Antal Árpád polgármester is úgy véli, hogy minél több garázsnak el kellene tűnnie a város közterületeiről, mert így több hely lenne: egy garázs 1,4 autó helyét foglalja el, ráadásul a legtöbb esetben a kocsi is kint áll.