A leállás okait ismertetve az elöljáró elmondta: bár a szolgáltatókkal egyeztettek, hogy mindenki a maga vezetékeit, hálózatát a szabályok szerinti mélységbe helyezze el, a földgázvezetékeknél némi gond akadt. A problémát az jelentette, hogy a vezetékek a felszínhez képest helyenként magasabbra kerültek, mivel más hálózati elemekbe botlottak elhelyezésük során. A korszerűsítést végző vállalat emiatt bejelentette: nem garantálhatja, hogy az útalap stabilizáló rétegénél munkagépük nem szakítja majd el ezeket a vezetékeket. Ez azért is hatalmas kockázatot jelentett volna, mert az utca alatt elhelyezettek közül az egyik fő gázvezeték. A szolgáltató viszont közölte: ennél mélyebbre már nem teheti a csövezetet. Ahhoz, hogy ebből a patthelyzetből ki tudjanak mozdulni és más műszaki megoldást találjanak, rengeteg szaktanulmányra volt szükség, illetve egy halom bürokratikus eljárást kellett lefolytatni. Végül sikerült megegyezni, az eredeti terveket készítő szakvállalat is rábólintott az elképzelésre, így jövő héten folytatódhatnak a munkálatok, ha addig sike­rül minden jóváhagyást megkapniuk.

Czimbalmos-Kozma Csaba szerint ezeket egy héten belül be lehet szerezni, onnantól a kivitelező újból nekiláthat a munkának. A városmenedzser ismertette: a tárgyalások már csak azért is elhúzódtak, mert az új megoldás egyben azt is jelentette, változnak a közbeszerzési kiírásban megjelölt műszaki elvárások és egyben az ár is – ez pedig később az önkormányzatnak okozott volna gondot, mivel a felelősség őket terhelte volna, ha valamely ellenőrző szerv kifogásolja, hogy a végrehajtási fázisban alapvető részleten módosítanak. Emellett nem volt tiszta, hogy a javasolt megoldás révén a vitatott réteg hatékonysága azonos lesz-e az eredetileg tervezettével. Hosszú egyeztetés után arra jutottak, hogy az ár tekintetében nem lesz jelentős eltérés, és műszaki szempontból is helytálló a kivitelező javaslata. Kiderült az is, hogy az eredetileg javasolt megoldás városban kevésbé alkalmazható, mivel a földben nemegyszer olyan régi vezetékekre lelnek, amelyekről nem volt tudomásuk, illetve megnőtt a frissen elhelyezettek száma – például internet- vagy más adatkábelek, amelyek az elmúlt tíz évben kerültek a helyükre –, így a szolgáltatók könnyen kerülhetnek hasonló helyzetbe, azaz nem tudják tartani az előírt mélységet saját csöveik, kábeleik lefektetésekor – magyarázta Czimbalmos.

Érdeklődésünkre Antal Árpád és a városmenedzser rámutatott: mivel a felújítás legnehezebb része, a vezetékek már a földbe kerültek – még a közvilágítási hálózat is –, a munkálatok hátralévő részét a kivitelező egy hónap alatt le tudja zárni. Mindketten megjegyezték: remélik, a vállalat tartani tudja az ütemtervet, általánosságban ugyanis több kifogásuk van a teljesítményével kapcsolatban.

Ami az utca következő szakaszát illeti, Czimbalmos-Kozma Csaba szerint a probléma ugyanúgy felmerül majd, de mivel a megoldást megtalálták, vélhetőleg nem lesz ilyen mértékű fennakadás. Az egyelőre még kérdéses, hogy a forgalom­átirányítást hogyan oldják meg a Gyár és a Cigaretta utcával való kereszteződés közötti szakaszon. A városmenedzser szerint két elképzelés közül kell választaniuk: vagy több irányba szétterelik a járműveket, vagy az említett két utcát időszakosan kétirányúvá teszik, esetleg csak félsávos útlezárást alkalmaznak a felújítás alatt lévő szakaszon, mivel ott a Kós Károly út már kiszélesedik annyira. Utóbbi előnye, hogy nem kellene megbolygatni a környező utcák forgalmát, de kérdés, hogy a kivitelező miként tud majd dolgozni. Végső döntés még nem született.

A forgalomátszervezés szempontjából azonban a harmadik szakasz lesz a legnehezebb, hiszen míg a gépkocsik esetében léteznek alternatív megoldások, a nehézgépjárműveket teljességgel át kell majd irányítani, a Jókai Mór utca és a Kós Károly út kereszteződésénél lévő körforgalomtól a Cigaretta utcáig tartó rész ugyanis a teherforgalmi terelőút része, és ez használhatatlanná válik.