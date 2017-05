Zene

HARCSA VERONIKA ÉNEKES ÉS GYÉMÁNT BÁLINT GITÁROS előadása ma 20 órától hallható a sepsiszentgyörgyi Hostelban. A dalok rendkívül személyes ihletettségűek, és egyaránt hordoznak magukban mélységet, felszabadultságot és humort. Együttműködésükhöz eddig hat lemez, valamint számtalan külföldi és hazai koncert kötődik. Belépő: 10 lej.

GÁLAELŐADÁSOK. Az Árkosi Kulturális Központ megszervezi az Országos és Nemzetközi Versenyeken Díjazott Fiatal Tehetségek Gálájának 27. kiadását. Ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban (Lázár Mihály utca) és vasárnap 11 órától az Árkosi Kulturális Központban (Bástya-ház, Olt. u. 6 sz.) többféle hangszer (zongora, gitár, hegedű) és canto szólal meg a klasszikus zenei koncerteken. Fellépők: Giuseppe Loprete (zongora, Olaszország, bukaresti Zeneakadémia); Emil Caragea (gitár, bukaresti Dinu Lipatti Zenekollégium); Constantin Mușat (hegedű, bukaresti Zeneakadémia); Denisa Alecu és Elena Popa (szopránok, bukaresti Zeneakadémia); Ana-Maria Iordache (gitár, bukaresti Zeneakadémia); David Lup (zongora, VI. osztály), Antonia Arpaș (zongora, VII. osztály) és Sânziana Țârc (zongora, a kolozsvári Sigismund Toduța Zenekollégium tanulói); Szöllősi Katalin (hegedű, X. osztály) és Antal Anna Andrea (zongora, X. osztály, a marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanulói). Fesztiváligazgató és moderátor: Stan Katalin zenekritikus. Egy jegy ára 5 lej.

PÜNKÖSDI HANGVERSENYT ad május 31-én, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a belvárosi református templomban a Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar. Kar­mester Ovidiu Marinescu (AEÁ), szólista Artur Kganovskyj (hegedű, AEÁ). Műsoron: romantikus virtuóz darabok hegedűre és zenekarra. A koncert előtt igét hirdet Pap Attila lelkész.



Színház

BRASSÓBAN JÁTSZIK AZ M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi M Stúdió vasárnap este 7 órától a Brassói Operában bemutatja Romeo & Julia előadását. A William Shakespeare műve nyomán készült mozgásszínházi előadás rendező-koreográfusa Uray Péter. A vendégjáték a brassói színházbérlet harmadik előadása, jegyeket előadás előtt a helyszínen lehet vásárolni 25 lejért.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház jövő heti műsorán: május 29-én, hétfőn 19 órától a nagyteremben Molière: Úrhatnám polgár, rendező: Sardar Tagirovsky.



Képernyő

A FÖSVÉNY A ROMÁN TELEVÍZIÓBAN. A Tamási Áron Színház utóbbi öt évének egyik legsikeresebb előadását, a Bocsárdi László által színpadra állított A fösvény című vígjátékot közvetíti a Román Televízió ma 1-től a TVR Internațional csatornán; 15.55-től a TVR Moldova csatornán; 17.55-től a TVR Internațional csatornán; május 28-án, vasárnap 2.40-től a TVR 2-es csatornán és 22 órától a TVR 3-as csatornán.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től és 14-től Pingvinek vándorlása 2. (francia dokumentumfilm, 82 perc, 2017); 12.15-től Ricsi, a gólya (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film, 85 perc); 14-től Richard the Stork (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film, 85 perc); 15.45-től, 18-tól és 20.30-tól a Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (amerikai–ausztrál kalandfilm, 129 p., 2017); 16-tól Florenze and the Uffizi Gallery (olasz dokumentumfilm, 95 perc, 2015); 18.15-től Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc); 20.45-től Hogyan legyél latin szerető (amerikai vígjáték, 116 perc, 2017). VASÁRNAP: 12-től Ricsi, a gólya; 12.15-től Csápi – Az óceán hőse (spanyol családi animációs film, 92 perc); 14-től Pingvinek vándorlása 2.; 15.45-től, 18-tól és 20.30-tól A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja; 16-tól Florenze and the Uffizi Gallery; 18.15-től Arthur király: A kard legendája; 20.45-től Hogyan legyél latin szerető.



Hitvilág

FŐEGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉS A KATOLIKUS SAJTÓNAK. A társadalmi kommunikáció világnapján, május 28-án, vasárnap a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban gyűjtést szerveznek az erdélyi egyházi média támogatására.



Hősök napi megemlékezés

Kisborosnyón a Történelmi Emlékparkban vasárnap a 11 órától kezdődő istentisztelet után az Erdélyi Vitézi Rend Hősök napi megemlékezést tart, melyre minden érdeklődőt várnak.



Pályázat pedagógusoknak

A BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA szekcióinak előadói és foglalkozásvezetői idén is neves hazai és magyarországi alap- és továbbképző intézmények oktatói, kutatói lesznek. A július 9–29. között zajló képzésekre RMPSZ-tagsággal rendelkező pedagógusok online módon június 16-ig pályázhatnak. Részletes információk a szövetség A BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA szekcióinak előadói és foglalkozásvezetői idén is neves hazai és magyarországi alap- és továbbképző intézmények oktatói, kutatói lesznek. A július 9–29. között zajló képzésekre RMPSZ-tagsággal rendelkező pedagógusok online módon június 16-ig pályázhatnak. Részletes információk a szövetség www.rmpsz.ro honlapján érhetők el.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Salvia III. (telefon: 0267 310 424); csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében MA a 13E országúton Réty, Barátos; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Kilyén; VASÁRNAP a 11-es országúton Csernáton, Maksa, Bereck, Ojtoz, Kézdivásárhely; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád, Kilyén és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8.30–13 óráig a Bogyó cégnél és a Mikes Kelemen utcai szociális garzonlakásoknál; 9–17 óráig a Capitaly cégnél az Oltmező utcában és a régi Consic étkezdénél a Grigore Bălan tábornok utcában; Uzonban hétfőn 9–14 óráig a Főúton a tömbházaktól a kökösi kijáratig szünetel az áramszolgáltatás.

UZON KÖZSÉGI NAPOK. Hétvégén színes rendezvénysorozattal ünneplik az idei Uzon Községi Napokat (részletek tegnapi lapszámunkban).

GYERMEKPROGRAM KOVÁSZNÁN. Május 27.–június 2. között az NKA támogatásával Erdélyben turnézik a Veronaki zenekar: a Gőgös Gúnár Gedeon megzenésített verseivel és meséivel lepik meg a gyerekeket és a családokat. Kovásznán május 29-én, hétfőn 10 és 12 órától kerül sor a koncertre a Városi Művelődési Házban. Jegyár: 5 lej. Szervezett csoportok jelentkezését várják a 0762 674 516-os telefonszámon vagy a culturacv@gmail.com. e-mail-címen.

KERESZTÉNY FILMKLUB indul Sepsiszentgyörgyön havi rendszerességgel, melyben minden hónap utolsó hétfőjén megnéznek egy kiválasztott filmet, melynek üzenete, mondanivalója van a mai ember számára. Vetítenek Oscar-díjas és keresztény értékeket bemutató, párkapcsolati és pszichológia tematikájú filmeket. Az első találkozóra május 29-én, hétfőn 17.30-tól kerül sor az unitárius egyház tanácstermében, amikor A fegyvertelen katona című filmet vetítik (főszerepben Mel Gibson), utána interaktív beszélgetés lesz. A filmklub nyitott mindenki számára és ingyenes.