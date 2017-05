Sakk. Ma és holnap a sepsiszentgyörgyi Zamat Kávézó ad otthont a rapid sakk Zamat Kupának. A megmérettetésen amatőr és profi játékosok ültek asztalhoz.

Teremlabdarúgás. Vasárnaptól keddig Vasluiban rendezik meg az U19-es futsalbajnokság nyolcas döntőjét, amelyen a Kézdivásárhelyi SE is érdekelt lesz. A céhes városbéli együttes első meccsét holnap este negyed kilenctől játssza a Sănătatea Darabani csapata ellen. – Döntőt szeretnénk játszani, mint a Román Kupában, és nagyon remélem, ezúttal nyerni is tudunk. Különösebben nem ismerjük a Darabani alakulatát, ám a Sepsi FC-vel szemben mutatott játékunk szerint nyerhetünk ellenük. Úgy érzem, az U19-es bajnokságban nekünk van a legjobb csapatunk, ezért bizakodó vagyok – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a felső-háromszékiek edzője. A Kézdivásárhelyi SE kerete: * kapusok: Daczó Alpár, Gondos Szilveszter * mezőnyjátékosok: Gáll Attila, Gajdó Tamás, Albu Norbert, Rancz Attila, Niczuly Hunor, Erős Erik, Kis Tamás, Kis Balázs, Szakács László, Fábián Alfonz, Szabó Levente, Tamás Norbert. A tervezett program: * vasárnap: Temesvári Informatika–Dunărea Călărași (15 óra), FK Székelyudvarhely–Viitorul 2010 Buzău (16.45 óra), Internazionale Traian Vaslui–Kolozsvári Clujana (18.30 óra), Sănătatea Darabani–Kézdivásárhelyi SE (20.15 óra) * hétfőn 17 órától első elődöntő (az 1. és a 2. negyeddöntő győztese), 19 órától második elődöntő (a 3-as és a 4-es negyeddöntő győztese) * kedden 15 órától kisdöntő, 17 órától döntő.

Karate. Ma és vasárnap a budapesti UTE Sportcsarnokban kerül sor a tizenhetedik WKF Magyar Karate Bajnokságra, ahol a sepsiszentgyörgyi Sport-All SK tizennyolc versenyzővel vesz részt, akik az Arasi SC színeiben lépnek küzdőtérre. A megyeszékhelyi klub immáron ötödik éve indult az anyaországi viadalon, s bízunk abban, hogy ezúttal sem marad el a jó szereplés. Hajrá, Szentgyörgy! (t)

Labdarúgás. A 67 ponttal a rangsor 2. helyén álló Sepsi OSK vasárnap 12.30-tól a már biztosan kieső, 16. Resicabánya vendége lesz a Ghermănești faluban található Voința Stadionban a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában. A két csapat legutóbb novemberben találkozott egymással, amikor a szentgyörgyiek 3–2-re nyertek hazai pályán Hadnagy Attila, Dragoș Huiban és Issa Thiaw góljával, míg a vendégek részéről – a most már piros-fehérben játszó – Sebastian Ghinga kétszer volt eredményes. Az utolsó két fordulóban mindössze egy pontot kell szerezniük a piros-fehéreknek, hogy bebiztosítsák a második helyet, azaz a következő idényben az élvonalban folytathassák. A mérkőzést a DigiSport 2 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.

Hegyikerékpározás. A bukaresti Dinamo BikeXpert Racing Team többszörös országos bajnoka, Molnár Ede május 27-én és 28-án a németországi Albstadtban megrendezendő hegyikerékpáros XCO- és triálvilágkupán vesz részt. (m)