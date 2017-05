Az MMA Életműdíjat Sára Sándor filmrendező; a Nagydíjat Törőcsik Mari színművész; az Aranyérmet Osskó Judit építész, újságíró; a Művészeti Írói Díjat Bertha Zoltán irodalomtörténész, akadémikus; a Kováts Flórián Emlékérmet Balázs Bécsi Gyöngyi, a Kallós Alapítvány elnöke kapta. Sára Sándor filmrendező munkássága és életműve elismeréseképpen vehette át a kitüntetést. Életműdíjban a magyar szellemi élet azon jeles művésze részesíthető, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlenül és személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra.

Törőcsik Mari színművész a korábbi két évben létrehozott kiemelkedő művészeti teljesítménye elismeréseképpen érdemelte ki a Nagydíjat, amelyet Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója vett át. Osskó Judit építész, újságíró a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertsége érdekében végzett munkája, tevékenysége elismeréseképpen vehette át az Aranyérmet. Művészeti Írói Díjat vehetett át Bertha Zoltán a magyar művészet közkinccsé tétele érdekében folytatott tevékenysége, ismeretterjesztő művészetelméleti munkássága elismeréseképpen. Balázs Bécsi Gyöngyi a művészetszervezésben, művészetigazgatásban végzett kiemelkedő tevékenységéért érdemelte ki a Kováts Flórián Emlékérmet.

Ugyancsak a csütörtöki ülésen tizenhat új rendes tagot választott a Magyar Művészeti Akadémia. Az Építőművészeti Tagozat rendes tagja lett Jankovics Tibor építőművész és Bogos Ernő építőművész. A Film- és Fotóművészeti Tagozat Buglya Sándor filmrendezőt és Szalai Györgyi filmrendezőt, az Iparművészeti és Tervezőművészeti tagozat Hefkó Mihály belsőépítészt választotta rendes taggá. Az Irodalmi Tagozat rendes tagja lett Szentmártoni János költő, a Képzőművészeti Tagozatba Barabás Márton és Bukta Imre képzőművészek kerültek. A Művészetelméleti Tagozat Solymosi-Tari Emőke zenetörténészt, Ablonczy László kritikust, írót, a Népművészeti Tagozat Vajda László fémmíves népi iparművészt és Fodorné László Mária szövő népi iparművészt választotta soraiba. A Színházművészeti Tagozat Jánoskúti Márta jelmeztervezővel, Bede Fazekas Csaba operaénekessel, a Zeneművészeti Tagozat Vashegyi György karmesterrel és Zádori Mária énekművésszel bővült.

A közgyűlést megnyitó beszédében Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy a kulturális alapellátás programja mellett a kulturális infrastruktúra megújítása is sokat haladt. Számos művészeti intézmény is bekapcsolódott abba a közművelődési szolgáltatásba, amelyen keresztül a művészetekkel, a kultúrával megélt élet tartalmasabbá válik a fővárostól távoli országrészekben is. Ami az infrastruktúrát illeti, a Pesti Vigadó, a Zeneakadémia és az Erkel Színház felújítása után idén a Hagyományok Házának otthont adó Budai Vigadó teljes körű felújítása zajlik. Hozzákezdenek az Iparművészeti Múzeum szecessziós palotájának korszerűsítéséhez, az Operaháznak új műhelybázist hoznak létre, valamint az Andrássy úti Ybl-palotát is teljes körűen felújítják. A budapesti kormányzat számos ponton együttműködik az MMA-val kulturális, művészeti tartalmak fejlesztésében, végiggondolásában, többek között az emlékévekkel kapcsolatban – mutatott rá Hoppál Péter, hozzátéve: foglalkoznak az MMA ösztönzésére azzal a kérdéssel is, hogy a fiatalabb művészek művészi tevékenységét ösztöndíjrendszerrel segítsék, és javaslatot tettek a 65 év feletti művészek járadékára is. Hoppál Péter szerint 2018 januárjától a művészjáradék-program is elindulhat. A kulturális kormányzat kiemelten fontosnak tartja az MMA nemzeti identitást megerősítő és nemzeti hagyatékot megőrző tevékenységét, programjait – hangsúlyozta az államtitkár.