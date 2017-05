Kérdés, óhaj, sóhaj, egyéb?

Nem csoportmunka volt!

Én nem állok jót magamért,

ha abba nem hagyod...



Lehet, hogy szigorú vagyok,

de miattad teszem,

hiszen az életnek tanulsz,

és biztos nem nekem.



Megvárom, míg befogja a

száját Kovács Peti,

de tűvel is bevarrhatom,

majd megemlegeti!



Nem árulhatom el, ki volt,

azt sem, hogy mit csinált,

de aki tette, tudja jól,

és szégyellje magát!



Tehozzád képest gyorsvonat

egy reumás csiga.

Mozogjál úgy, mint aki él,

vihogsz, mint egy liba!



Na, csak gratulálni tudok,

ez ám a színvonal.

Szólj, ha befejezted, fiam,

a magánszámodat!



Ő kezdte? Te meg folytatod!

Kipenderítelek!

Mi ez a macskakaparás?

Írásnak nevezed?



Ez nem divatbemutató,

gombold be a köpenyt!

Öltözködjél rétegesen,

még megfázol nekem...



Nem kapsz szemtengelyferdülést?

Hányszor mondjam, ne less?!

Megbukik a szomszédod is

úgyhogy felesleges.



Iskolaundorítiszed

Volt neked, azt hiszem,

Hiányoztál! De kinek is?

Biztosan nem nekem...



Köszönni luxus? Felelés!

Most legyen nagy a szád!

Mással etesd meg ezt, szívem,

én is voltam diák!



Mire vársz, tapsra, kiskomám?

Füleden ülsz talán?

Édesanyád mit szól ehhez?

Tudja egyáltalán?



Mi lenne, ha lélekben is

visszatérnél közénk?

Kérvényt nyújtsak be majd neked,

vagy szóban is elég?



Édeskevés és harmatos

volt ez a felelet,

te hányasra értékeled?

Ne adjunk tippeket!



Csak a jószívemnek köszönd,

kegyelemkettes ez.

Nyertél egy sétát, kisfiam,

irány a szemetes.



Ha még egyszer meghallom ezt,

ugrom az ablakon!

A sok hátul beszélgetőt

ugye nem zavarom?



Habár minden bogár rovar,

Sok rovar nem bogár.

Ha a hülyeség fájna, te

folyton ordítanál!



A pótvizsgán találkozunk,

állítsd le magadat!

Közlöm, van szemem hátul is,

mi megy a pad alatt?



Én ráérek szünetben is,

biztos fontos dolog!

Akkora egyest kapsz fiam,

a naplóból kilóg!



Melyik jómadár mondta ezt?

Gratulálok neki!

Magadtól vagy ilyen zseni,

vagy segít valaki?



A házi feladat magát

majd megírja talán?

Tanárnak szól a csengetés,

ez egy jelzés csupán.