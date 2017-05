A kislányt május 10-én utalták kórházba a kanyaróvírus tüneteivel, majd légúti szövődmények léptek fel, és ezekbe halt bele – mondta a craiovai sürgősségi kórház igazgatója, Cristina Geormăneanu. Dolj megyében ez a hatodik haláleset, amelyet kanyaró okoz, országos szinten a huszonhetedik.

Florian Bodog egészségügyi miniszter tegnap Craiován kijelentette: „az oltás az egyetlen módszer, amivel a betegség megelőzhető. Az országban tájékoztató kampány zajlik. Az oltásokról szóló törvény hamarosan a parlament elé kerül. Nagyon sok szülő ad hangot aggodalmának amiatt, hogy a közösségekben, ahová a gyerekeik járnak, oltatlan gyerekek is bekerülhetnek, akik a többiek egészségére és életére veszélyt jelentenek”. A tárcavezető hozzátette: a kanyaró megelőzésére is használt MMR (románul ROR) oltásból 110 ezer adagot osztottak szét az országban, a minisztérium pedig most újabb 300 ezer dózist vásárol, hogy minden igénynek eleget tehessen. A hatkomponensű (hexavalens) oltás kapcsán az egészségügyi miniszter azt mondta, azt az eddigieknél nem magasabb áron szerezték be. A miniszter szerint kizárólag biztos, jó minőségű oltóanyagot importálnak.

A közegészségügyi intézet honlapján közölt tegnapi összesítés szerint egy hét alatt 310-zel nőtt a kanyarós megbetegedések száma. A statisztika szerint a betegség tavaly februári megjelenése óta immár 6434 megbetegedést jegyeztek.