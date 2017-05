Az idei Gyerkőcnapokról Lung László Zsolt és Dobra Imola, a Vigadó igazgatója, illetve munkatársa számolt be sajtótájékoztatón. Az igazgató elmondta: a rendezvény a Vigadó fontos, évadzárás előtti eseménye, minden évben arra törekednek, hogy egy picivel több legyen, mint egy szokásos gyermeknap. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermektevékenységekre, a helyszínen méretes rendezvénysátrat is felhúznak. A programok május 31-én délután kezdődnek, aznap este fél hétkor lép fel a közkedvelt Alma Együttes is.

Június elsején reggel fél tíztől egész napos programmal várják a gyermekeket. Reggeli tornát tart Pap Ágnes táncoktató és csapata, majd román és magyar nyelvű színházi előadások következnek a marosvásárhelyi Actus Dramaticus Bábszínház előadásában. Délután első alkalommal lép fel Kézdivásárhelyen a szintén marosvásárhelyi Stone Hill együttes, majd Orbán Ferenc Evilági együttese koncertezik harmadik alkalommal a Gyerkőcnapokon. A másfél napos programsorozat Kocsis Hunor táncoktató által irányított családi táncházzal fejeződik be.

A kiegészítő programokat Dobra Imola ismertette. Elmondása szerint a gyermekfoglalkozásokat és a gyermekeknek szóló programokat a Bóbita Egyesület önkéntesei vezetik le, nemezelést is tanulnak majd a kisgyermekek D. Haszmann Orsolya irányításával. Újdonság a rendőrségi és tűzoltósági bemutató, amit június 1-jén 13 órától tartanak. Délután (17 órától) a csíkszeredai Ügyes-Eb kutyakiképző iskola bemutatója következik. Az állandó programok között lesznek sporttevékenységek – kötélhúzás, ugrókötél verseny, zsákbaugrás, dobóverseny, biciklis akadályverseny –, továbbá társasjátékozás, kifestőzés, puzzlezés, kézimunkázás, üvegfúvás, arcfestés, tudományos műhely a LabKids-szel, könyvvásár és groufie, azaz csoportos szelfi. Minden tevékenység ingyenes lesz – hangsúlyozták a szervezők.