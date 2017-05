Zene

PÜNKÖSDI HANGVERSENYT ad május 31-én, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a belvárosi református templomban a Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar. Karmester: Ovidiu Marinescu (AEÁ), szólista: Artur Kganovskyj (hegedű, AEÁ). Műsoron: romantikus virtuóz darabok hegedűre és zenekarra. A koncert előtt igét hirdet Pap Attila lelkész.

QUADRO NUEVO. Szerdán 20 órától rendkívüli zenei esten az Árkosi Kulturális Központban (a Bástya-ház udvara, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) fellép a németországi Quadro Nuevo együttes: Mulo Francel (szaxofon, klarinét), D. D. Lowka (nagybőgő, ütőhangszerek), Andreas Hinterseher (harmonika, vibrandoneon, bandoneon), Evelyn Huber (hárfa, cimbalom). Repertoárjuk a világzene és a dzsessz keveréke, Németországban és Franciaországban is megkapták a legmagasabb zenei díjakat. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652). Egy jegy ára 20 lej.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a nagyteremben Molière: Úrhatnám polgár című előadását játssza Sardar Tagirovsky rendezésében.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház következő bemutatója egy koncertelőadás Querer! címmel, Mirela Bucur rendezésében. Olyan előadást ajánlanak, amelyben a kép, a zene és tánc fonódik egybe, az élő zenei alap pedig érzelmi töltetet ad az előadásnak. Az élet és halál, a remény és reménytelenség, víz és part, föld és ég, őrültség és extázis mezsgyéjén egyensúlyozva az előadás mégis szeretetre buzdít. A főhősnő a dalokon keresztül éli át újra gyerekkora és fiatalkora emlékeit. Az előadás előbemutatója május 30-án, bemutatója május 31-én lesz 20 órától a Művész Teremben. A jegyek ára 20 lej, megvásárolhatóak a városi kulturális szervevőirodában, online a biletmaster.ro honlapon, az előadás előtt a helyszínen, valamint előjegyezhetőek a 0725 112 225-ös telefonszámon.

A VÁROSI SZÍNHÁZ a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében Ray Cooney: Ketten a neten című előadását május 31-én, szerdán 18 órától játssza.



Évadzáró előadás

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében évadzáró előadást tartanak május 30-án, kedden 19 órától a Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája és a Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint az Apró Kincsek, Kincsek Gyermek-néptáncegyüttesei és a Kincskeresők Néptáncegyüttes. A belépés ingyenes.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai adása: 14.45-től és 17-től imaszándékok fogadása; 15-től irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től műsorismertető; 17.55-től örvendetes rózsafüzér; 17.50-től lorettói litánia; 18.30-tól hírek este, műsorismertető; 18.35-től esti mese; 18.40-től zsolozsma, esti dicséret; 19.55-től a hét plébániája; 22-től zsolozsma, kompletórium. Honlap: www.mariaradio.ro.



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes május 31-én, szerdán 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban mutatja be Erdély-menyegző című táncszínházi előadását. Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor. Jegyek a művelődési ház jegypénztárában, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.



Képernyő

RTV1, ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttereinek rovata. * Zacsi babák – egy székelyudvarhelyi barátságos lakásban születnek Mátyás Adél saját tervezésében. * A Suliriporter ebben a hónapban a baróti Szabó Dávid Iskolaközpontból jelentkezik.



Hitvilág

AZ IMITATIO CHRISTI szervezésében Bibliai gondolatok szabadságunk és lelki egészségünk megőrzéséről témakörben a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református egyházközségben kedden 18 órától A lelkiismereti szabadság értéke és veszélyeztetettsége korunkban címmel tartanak előadást.



Előadás és kiállítás a hálózatokról

Barabási Albert László világhírű fizikus, hálózatkutató előadást tart Sepsiszentgyörgyön június 4-én a netWorks című művészeti projekt keretében. A Hálózatok – a világhálótól a művészeti hálózatokig című nyilvános előadásra 17 órától kerül sor a Háromszék Táncstúdióban, amelyet a netWorks című csoportos kiállítás megnyitója követ 19 órától a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen az Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdivásárhely, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Sepsibükszád, Mikóújfalu, Szotyor, Kilyén közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Uzonban ma 9–14 óráig a főúton a tömbházaktól a kökösi kijáratig, Kézdivásárhelyen kedden 8–15 óráig a Haladás, Torjai, Stadion, Bálványos, Vár, Tamási Áron, Boér Géza utcában szünetel az áramszolgáltatás.

GYERMEKPROGRAM KOVÁSZNÁN. Erdélyben turnézik a Veronaki zenekar: a Gőgös Gúnár Gedeon megzenésített verseivel és meséivel lepik meg a gyerekeket és a családokat ma 10 és 12 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban. Jegyár: 5 lej.

KERESZTÉNY FILMKLUB indul Sepsiszentgyörgyön havi rendszerességgel. Az első találkozón ma 17.30-tól az unitárius egyház tanácstermében A fegyvertelen katona című filmet vetítik (főszerepben Mel Gibson), utána interaktív beszélgetés lesz. A filmklub nyitott mindenki részére és ingyenes.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi minden hétfőn zárva tart egészen szeptember 15-éig.

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Fülében, kedden Olaszteleken gyűjti.

VÁSÁR. Május 31-én, szerdán hagyományos Orbán-napi vásár lesz Uzonban.