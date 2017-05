Abban már biztos vagyok, hogy a KreaTúra mégsem akar megfelelni ennek a fogalomnak, mert a nálunk bevált formai és tartalmi struktúrákat minden évben újraírjuk. Gyakran tapasztalom nyári táborok esetén, hogy a szervezők és előadók könnyedén beleesnek abba a csapdába, hogy évről évre csak reprodukálni próbálják a már bevált programokat. Be kell látnom, hogy ez a veszély a mi táborunk esetén is fennáll, hisz nekünk, táborszervezőknek igen kecsegtető élmény az, amikor a részt vevő diákok elámulnak egyik-másik foglalkozástól, programtól. Ilyenkor megfogalmazódik bennem, hogy „na, ezt a foglalkozást a következő táborban is megismételjük”. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek visszatérő motívumok vagy játékok, amelyeket majdnem minden évben használunk, de a workshopok és a táborstruktúra minden évben más. Szerencsés helyzetben vagyok, hisz olyan lendületes, kreatív és szenvedélyes kortárs alkotók segítenek, akikkel egyszerre izgalmas és idegtépő dolgozni. A legnagyobb szeretettel és professzionizmussal közelítik meg az általuk képviselt művészeti ágakat, olyannyira elszánt fiatalok, hogy gyakran nagy áldozatokat képesek hozni azért, hogy a tábor működjön.

A hatnapos tábor színházi, képzőművészeti, zenei és irodalmi foglalkozások köré épül, amelyeket túra, meditáció és élménypedagógiai játék egészít ki. Valahol mégis a varázslat mindezeken túl történik, hisz a KreaTúra-tábor olyan platform, ahol nyíltan, tabuk nélkül, a közös alkotás örömére összpontosítva, közösségi élményhez és egyéni önkifejezéshez biztosítunk inspiratív teret, kapcsolatokat és kellékeket. De ami a gyerekek közötti interakciót illeti, az nem a tábor érdeme, hanem azoké a gyermekeké, akik évről évre eljönnek a Kreába. Harmincöt középiskolás diák, akik képesek megnyílni velünk együtt, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon és megbíznak bennünk, hogy olyan közös kalandra hívjuk őket, amelynek során új dolgokat fedezhetnek fel önmagukról, környezetükről, kultúrákról és a tinédzserélet nagy kérdéseiről.

Az idei, hatodik KreaTúra-tábor a tabuk, tabuink kérdéseit fogja feszegetni (minden érdeklődő 13–15 éves tabuvadász jelentkezését várjuk július 3-ig a mullerheni48@gmail.com e-mail-címre). A másság elfogadásától a családon belüli erőszakon vagy az örömzenélésen keresztül a testiség, a technológia fejlődésének felismerése és többek között a szeretet is témaként szerepel. A tábor előadói között lesz zenész, irodalmár, színházzal foglalkozó, képzőművész, filozófus, pedagógus és ezeknek a médiumoknak a változatos keveréke. Többségük olyan erdélyi fiatal alkotó, akik Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen aktívan jelen vannak a kortárs művészeti szférában. Idén két meghívottunk érkezik Rotterdamból, illetve Amszterdamból, akik azáltal, hogy nem beszélnek magyarul, egy igen fontos tabut, az idegennyelvűség kérdését hozzák közel a gyermekekhez.

Július 17-én kezdődik és 22-éig tart a Krea-kaland, így nem felejtjük el azt sem, hogy nyár van és nincs iskola, elég teret próbálunk biztosítani a szabadtéri játékoknak és tevékenységeknek is, amelyek során csupán az a célunk, hogy jól érezzük magunkat. Tematikus napokra osztjuk a rendelkezésünkre álló hat napot, és a diákok kis csoportokban, illetve közösen is részt vesznek a tevékenységeken. A tábor egyik legnagyobb erőssége mégis az improvizáció, hiszen a közös ébredés pillanatától a villanyoltásig minden percre pontosan összeállítok egy programot, ám ezt mindig felülírják a résztvevők. Első nap közösen hozzuk létre a tábor szabályzatát, azt mindannyian betartjuk, de a tábor ideje alatt ezeket újra is lehet írni. Fontosnak tartom, hogy a felelősségvállalást nem lehet kierőszakolni a fiatalokból, inkább lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kipróbálják magukat különféle élethelyzetekben. Azt is láthatják, hogy senki sem hozhat önkényes és meggondolatlan döntéseket, mert a tábor csapatjátékra, kölcsönös tiszteletadásra épül, a KreaTúra tehát az a hely, ahol játszva és alkotva érezhetjük jól magunkat.

Müller Hernrietta főszervező