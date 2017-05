A Voinţa Stadionban kiváló hangulat fogadta a pályára lépő labdarúgókat, viszont a gyep minősége megnehezítette a játékosok feladatát. Bár az első negyedórában a háromszékiek magukhoz ragadták a kezdeményezést és mezőnyfölényben játszottak, mégis az első gólhelyzetet a hazaiak jegyezhették fel. A 21. percben Pătraşcu nagyszerű bal oldali beadásáról maradt le Vasile, aki egy méterre a kaputól nem tudta bepöckölni a labdát a hálóba. A folytatásban egyik csapat sem brillírozott, a pontatlan passzok és indítások a játék színvonalát is csökkentették, sőt, egy kapura lövést sem láthattunk az első félidőben.

Szünet után is a Resicabánya állt közel a gólszerzéshez: az 55. percben Pătraşcu mintegy 25 méterről bombázott kapura, a labda pedig a felső lécről pattant vissza. A rendes játékidő vége előtt öt perccel Ciprian Răduţoiu szerzett labdát, majd vágta előre. A tisztázni próbáló Petre rosszul fejelt, majd a tizenhatos vonalon belül szabálytalankodott Hadnagy Attila ellen, amire a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Issa Thiaw váltotta gólra, miután Botaş kapus jobbra vetődött, a szenegáli középpályás higgadtan lőtt középre (0–1). A szentgyörgyieknek ez volt a 15. olyan mérkőzésük, amelyet kapott gól nélkül hoztak le, illetve 21. győzelmüknek örülhettek.

Néhány napja a Baloteşti hatalmas meglepetésre a papírformát felborítva legyőzte az Aradi UTA csapatát, így az is kiderült, hogy a hátralévő két mérkőzésen a szentgyörgyieknek mindössze egy pontra van szükségük az élvonalba jutáshoz. A piros-fehérek nem bízták a véletlenre, és egy pont helyett hármat szereztek, eldöntve a feljutás kérdését, így a Mioveni elleni utolsó bajnoki mérkőzésen tét nélkül léphetnek pályára az MSC Stadionban. Idén két újonc csapat, vagyis a Bukaresti Juventus és a Sepsi OSK jutott az első osztályba, míg a biztos harmadik Aradi UTA, akárcsak tavaly, idén is osztályozót játszik az I. liga alsóházának hatodik helyezettjével.

A 2011-ben alapított Sepsi OSK egy fordulóval a szezon vége előtt biztosította feljutását az I. ligába, illetve Sepsiszentgyörgy az 54. település, amely felkerül a román élvonalba, és az OSK a századik klub, amely az első osztályban játszhat. Vasárnap este Sepsiszentgyörgy főterén mintegy ötszázan várták az autóbusszal érkező csapatot, hogy aztán önfeledt, közös ünneplésbe kezdjenek. Felcsendültek a jól ismert dalok, közös táncra perdült szurkoló és játékos: ünnepel az egész város, I. ligás a székely város.

Sepsiszentgyörgy sporttörténelmében nem ez az első alkalom, hogy egy labdarúgócsapat az élvonalba jut, hiszen az 1946/47-es idényben a Sepsiszentgyörgyi Textil aranycsapata is kiharcolta a feljutást. A szentgyörgyiek megérdemelten nyertek bajnokságot, és a szabályzat előírásai alapján bejutottak az A-osztályba. A Román Labdarúgó-szövetség nem nézte jó szemmel a kizárólag csak magyarokból álló együttes teljesítményét, ezért a bajnokság vége után két héttel úgy határozott, hogy helyet ad a második helyezett FC Ploieşti óvásának, végül pedig egyenlő pontszámmal, de jobb gólaránnyal a Prahova megyeiek játszhattak az élvonalban.



Mestermérleg

„Nagyon örülünk a három pontnak, elvégre azért jöttünk, és sikerült is megszereznünk a végére. Tudtuk, hogy nehéz pályán kell játszanunk, és így is lett, a kritikán aluli játékfelület megnehezítette a dolgunkat, ráadásul nagy volt a nyomás a játékosokon amiatt, hogy már most eldönthetik a feljutás sorsát. Ennek megfelelően nem kockáztattak, de a véghajrában mégis sikerült felülkerekednünk. Van még egy mérkőzésünk hazai pályán, biztos vagyok benne, hogy rengetegen kilátogatnak a Mioveni elleni zárómeccsre, és mivel nincs rajtunk teher, igyekszünk szép játékkal és jó eredménnyel búcsúztatni az idényt” – mondta a mérkőzés után Valentin Suciu edző.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 37. forduló: Resicabánya–Sepsi OSK 0–1.

Ghermăneşti, Voinţa Stadion, mintegy 350 néző. Vezette: Nicolae Cătălin Botaş (Temesvár). Resicabánya: Botaş– Dănănae, Petre, Munteanu, Lupu (Vasile, 18., Gheorghe, 89.)–Radu, Borţoneanu–Matei (Oancea, 89.), Pătraşcu, Buduroi–Dina. Edző: Mihai Stoica. Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Damian, Olteanu–Burlacu, Minciună (Mitra, 90+1.)–Huiban (Iovu, 58.), Thiaw, Greu (Bujor, 72.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Gólszerző: Thiaw (88. – tizenegyesből). Sárga lap: Buduroi (40.), Dănănae (53.), Petre (85.), illetve Thiaw (27.), Bujor (75.).

További eredmények: Brăilai Egyesülés–Bukaresti Juventus 0–3 (gólszerzők: Mihăescu 28., Chipirliu 45. – tizenegyesből, Buhăescu 76.), Foresta Suceava–Szatmárnémeti Olimpia 0–4 (gsz.: Krausz 7., Duruş 24., Cocian 84., Rus 90+3.), Baloteşti–Temesvári Politehnica 3–2 (gsz.: Herea 28., Andrei 42., Niculae 74., illetve Vucea 52., Bilia 84.), Mioveni–Afumaţi 1–3 (gsz.: Năstăsie 77., illetve Tudorache 9., Costache 23., Vlada 81.), Chindia Târgovişte–Tatrang 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Călăraşi 0–3 (hivatalból), Clinceni és az Aradi UTA szabadnapos volt. A Brassói FC–Nagyváradi Esthajnalcsillag mérkőzést ma 18 órától játsszák, a DigiSport 1, Dolce Sport 1 pedig élőben közvetíti.



A rangsor:

1. Juventus 26 3 4 74–18 81

2. Sepsi OSK 21 7 5 61–28 70

3. Arad 20 5 8 62–30 65

4. Mioveni 17 7 9 50–29 58

5. Târgovişte 18 3 12 55–35 57

6. Brassó 15 10 7 47–32 55

7. Afumaţi 16 5 12 54–35 53

8. Călăraşi 15 8 10 49–40 53

9. Szatmárn. 15 6 12 46–34 51

10. Nagyvárad 14 4 15 47–37 46

11. Brăila 14 4 15 37–49 46

12. Suceava 12 5 16 49–66 41

13. Baloteşti 11 6 16 43–55 39

14. Temesvár 10 8 16 48–59 38

15. Clinceni 11 5 17 46–68 38

16. Resicab. 6 3 24 35–74 21

17. Rm. Vâlcea 4 6 23 16–67 18

18. Tatrang 2 5 26 15–78 1

A 38., utolsó forduló mérkőzései:

* szerdán Bukaresti Juventus–Resicabánya, Szatmárnémeti Olimpia–Brăilai Egyesülés

* csütörtökön Clinceni–Baloteşti

* szombaton Călăraşi–Foresta Suceava, Afumaţi–Brassói FC (11 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Sepsi OSK–Mioveni (14 óra – DigiSport 2, Dolce Sport 2), Aradi UTA–Chindia Târgovişte (14 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1).