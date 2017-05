A 196 centiméter magas háromszéki játékos fiatalkora ellenére a döntő mindhárom mérkőzésén szerepet kapott Mihai Silvăşan edzőtől. Az első találkozót 87–85-re nyerték meg a Szamos-partiak, Kuti pedig 14 percet játszott, dobott 3 pontot és begyűjtött egy lepattanót is. A második összecsapást 84–80 arányban nyerték a kincses városiak, Nándor viszont hét percet töltött a pályán, ezalatt pedig dobott két pontot, emellett volt egy gólpassza és egy lepattanója. A harmadik mérkőzésen 75–61-re diadalmaskodott az U-BT, Kuti pedig 13 perc alatt négy pontot szerzett, és volt egy lepattanója. Kuti, bár sérülés miatt több hetet is kihagyott a bajnokságban, 25 mérkőzésen kapott lehetőséget, átlagban 3,1 pontot dobott, 1,2 lepattanót gyűjtött és 0,9 gólpasszt osztott ki.

A sepsiszentgyörgyi tehetség gyerekként is nagyszerű eredményeket ért el: 2006-ban a Sepsi ISK alakulatával második lett a minikosárlabda-bajnokságon, illetve három évvel később meg is nyerte azt. Nyolcszor lett a Kolozsvári U korosztályos csapataival országos bajnok, emellett még háromszor állhatott fel a dobogó második és kétszer a legalacsonyabb fokára. Nándor hat évig a Nemes Áron edzette Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub egyik legtehetségesebb sportolója volt, majd 13 évesen Kolozsvárra igazolt.

A Kolozsvári U-BT ebben az idényben a bajnokság mellett a Román Kupát és a Szuperkupát is megnyerte. A bajnokság alapszakaszában 24 győzelme mellett 4 vereséget szenvedett, illetve a rájátszás negyeddöntőjében a Craiova együttesét győzte le 3–0-ra, majd az elődöntőben a címvédő Nagyváradot múlta felül 3–2-re. (miska)