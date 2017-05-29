A két megyeszékhelyi klub földharcban (ne-waza) és harcban elért eredményei: * első hely: Veronica Oltean, Cristina Lazăr, Electra Gărăiacu, Vlad Andronic, Alexandru Boţogan, Dragoş Puşcărău, Ilyés Róbert * második hely: Gabriel Munteanu, Brianna Lungu, Richard Gavrilă,Darie Casian, Leonard Caruz * harmadik hely: Bogdan Curea, Loris Zamfir, Cristina Lazăr, Andrei Iorga, Bogdan Vulpe, Tudor Căpăţână.
A Marosvásárhelyen megtartott viadalon mintegy száz 11 év alatti sportoló vett rész Maros, Kovászna és Kolozs megyéből. (t)