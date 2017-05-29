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Sepsiszentgyörgy, 2017. május 29., hétfõ 19:01
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Jó teljesítmény a Szakura Kupán (Küzdősport)

2017. május 29., hétfő, Sport
Tizennyolc dobogós helyezést értek el a sepsiszentgyörgyi MSC és Samurai OPS sportolói a dzsúdzsucu Szakura Kupa negyedik kiírásán, utóbbi sportegyesület pedig a csapatversenyt is megnyerte.

A két megyeszékhelyi klub földharcban (ne-waza) és harcban elért eredményei:  *  első hely: Veronica Oltean, Cristina Lazăr, Electra Gără­iacu, Vlad Andronic, Alexandru Boţogan, Dragoş Puşcărău, Ilyés Róbert  *  második hely: Gabriel Munteanu, Brianna Lungu, Richard Gavrilă,Darie Casian, Leonard Caruz  *  harmadik hely: Bogdan Curea, Loris Zamfir, Cristina Lazăr, Andrei Iorga, Bogdan Vulpe, Tudor Căpăţână.
A Marosvásárhelyen megtartott viadalon mintegy száz 11 év alatti sportoló vett rész Maros, Kovászna és Kolozs megyéből. (t)
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