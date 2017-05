Az éllovas kétgólos különbséggel hozta a Bodok elleni összecsapást, és játékosai a mai meccs eredményétől függetlenül már örülhettek a végső sikernek. A Szemerja leikszelt az Autofinnel, a Skála együttese négyet vágott a Málnásnak, a harmadik Bertis két góllal diadalmaskodott a Téglás Panzióval szemben, míg a sereghajtó Milan szoros meccset játszott az Amicii alakulatával.

Az eredmények: Szemerja–Autofin 2–2, Skála–Málnás 4–0, Bertis–Téglás Panzió 6–4, Milan–Amicii 1–2, Mikósokk–OSK 2–5, Bodok–Puskás ’87 0–2.

A rangsor:

1. Puskás ’87 18 1 2 126–44 55

2. Mikósokk 16 1 4 127–57 49

3. Bertis 15 1 5 102–69 46

4. Bodok 14 1 6 97–69 43

5. OSK 11 1 9 87–90 34

6. Skála 10 1 10 68–49 31

7. Amicii 10 0 11 72–76 30

8. Autofin 9 2 10 77–83 29

9. Szemerja 7 2 12 63–87 23

10. Málnás 5 1 15 54–104 16

11. Téglás P. 2 3 16 52–118 9

12. Milan 2 0 19 42–121 6

Az idényzáró, 22. forduló (ma, Szabó Kati Sportcsarnok): Puskás ’87–Bertis (16 óra), Málnás–Milan (17 óra), Téglás Panzió–Szemerja (18 óra), OSK–Bodok (19 óra), Amicii–Mikósokk (20 óra), Autofin–Skáala (21 óra).

Túl a 29. fordulón

Az elmúlt héten a sepsiszentgyörgyi kispályás labdarúgó Baroque-bajnokság 29. fordulóját rendezték meg, ám több elmaradt mérkőzést is bepótoltak a csapatok. Az eredmények: Aquaris–Baroque 6–5, ASA–Amigo’s 2–6, S & Z–No Name 12–1, Túlélők–No Name 0–2, Phoenix–Hortigála 0–3, Jamaica–Dorco 4–6, Amigo’s–Baroque 5–2, Amigo & Intercost–Aquaris 2–4, Amigo & Intercost–NYAK 5–3, Maxteam–Phoenix 0–0, Hortigála–Colo Colo 4–7. Az S & Z–Axon találkozót elnapolták. Az élmezőny: 1. S & Z 73 pont, 2. Dorco 65 pont, 3. Aquaris 64 pont, 4. Amigo’s 60 pont, 5. Colo Colo 53 pont... 13. Amigo & Intercost 24 pont… 16. ASA 6 pont. (t)