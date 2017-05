712 bringás nevezett be, akik 2530 kört tekertek össze­sen, ami 11 385 kilométernek felel meg, közülük 120 bringás több mint öt körön felül teljesített. Egy kör 4,5 kilométeres volt. Az idei Tekerj egy jó célért! akció arca Oláh Attila parakerékpáros, aki tavaly részt vett a riói paralimpián. A szervezők felkérésére ő vezethette végig a kerékpárosokat az útvonalon, ugyanakkor a Zarah Moden és a New Fashion csapatát is erősítette.

Oláh Attila az általa megtett 13 körrel, azaz 59 kilométerrel járult hozzá ahhoz, hogy a mozgássérült gyermekeknek is legyen játszóterük, illetve a város különböző pontjain kerékpártartókat helyezzenek el. Minden részt vevő bringás trikót, térképet, pecsételőlapot, ásványvizet és édességet kapott az akció ideje alatt. Mintegy 550 bringás a Zarah Moden és New Fa­shion gyár színeiben kerékpározott, és a két gyár pólóját viselték a Benji állatmenhely önkéntesei, a Molnár Józsiás- és a Petőfi Sándor-iskola tanulói, a Functional Fitness csapat tagjai, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet tagjai, Kelemen Katalin tanítónő Szeretetiskolája és a Crosifit csapata. Nagyszámú egyéni résztvevővel képviseltette magát a Secuiana Rt., a Nexxon Kft. a Senso Kft., a gyulafehérvári Caritas megyénkbeli kirendeltsége, a Manna Keresztyén Egyesület.

A szervezők a kisgyemekek számára a helyszínen játszóparkot alakítottak ki, ahol a Pro Pectus Egyesület önkéntesei, valamint Füleki Katalin és Szekeres Csilla tanítónő szervezett számukra szórakoztató foglalkozásokat. Sárkány Hanna, a két német tőkéjű gyár kommunikációs felelőse bejelentette: a projekt célja, hogy legalább négy kerékpártartót helyezzenek el a város területén, és egy játszóteret alakítsanak ki a Turóczi Mózes-iskola udvarán sajátos igényű gyermekek számára. Azt is elmondta, hogy a két gyár megkétszerezi a begyűlt összeget, és így nem egy, hanem két játszóteret alakítanak ki a nyár folyamán. Az össze­gyűjteni kívánt összeg 14 ezer lej volt, amihez a Háromszéki Közösségi Alapítvány még egy kerékpártartóval járul majd hozzá, végleges számítások szerint 18 360 lej gyűlt össze.

A legtöbbet (14 kört) négyen teljesítettek: Demeter Zsolt, Czifra József, Kovács Tihamér és Szigyártó László. Közöttük sorsolták ki a két szerencsést: Demeter Zsolt 500 lej értékű vásárlási utalványt nyert – ami Tulit Zsombor HKA-kuratóriumi tag közbenjárásának köszönhető –, Czifra József pedig a Senso Kft. biciklis csomagját vihette haza. A New Fashion és a Zarah Moden készruhagyár által felajánlott bringákat – egy női, egy férfi- és egy gyermekbiciklit – a legalább négy kört letekerők között sorsolták ki, Opra Beáta, Szabó Vince és Gyenge Attila a nyertes. Az aktív résztvevők, gyermekek emléklapot kaptak. A bringások elsősegélyéről a Salvatore Egyesület önkéntesei gondoskodtak, de szerencsére nem akadt munkájuk. A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete süteménnyel kínálta meg a bringásokat.