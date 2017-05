Nyitányként a Tiszta Szív kórus Gyerő Katalin vezényletével a Gaudeamust énekelte, majd Becsek Éva igazgatónő szólt az egybegyűltekhez. Eddig kitaposott úton haladtak, most az ösvények egyéni utakká válnak, erre az útra a szülők, a tanárok bőséges útravalóval próbálták ellátni őket, továbbá az élet szép oldalait kell keressék, de vállalniuk kell a nehézségeket is a kitűzött célok elérésében – mondta a végzősöknek. Az iskolavezető megköszönte a szülőknek, hogy az iskolára bízták gyerekeiket, a pedagógusokat a kifejtett eredményes munkájukért méltatta.

Marcela Ştefan helyettes főtanfelügyelő beszédében elmondta: a kicsengetés a múltba viszi vissza az idősebbeket, a végzősöket a csengő hangja döbbenti rá, hogy felnőttek, felelős emberek lettek.

Gyerő József polgármester kijelentette: a kicsengetés nemcsak az iskola, a végzősök ünnepe, hanem a város egész közösségének jelentős eseménye. „Tizenkét év tanulás, iskolai lét készítette fel őket az életre, ahol ezentúl a lét a tét. A döntések nemcsak saját, hanem gyermekeik sorsát is meghatározzák” – hangoztatta.

A XI. osztályosok részéről Váncza Manasé búcsúztatta a ballagókat. Biztatta őket, bátran küzdjenek céljaikért, váljanak hasznára a világnak, így köszönjék meg az iskola értük hozott áldozatát. A végzősök részéről Menyhárt Réka szólt kicsengetett társaihoz és az egybegyűltekhez. Az iskolát elhagyóknak egy másfajta élethez kell alkalmazkodniuk, új célokat kell kitűzniük, felnőttként kell helytállniuk. A kisebb korosztályokat biztatta: merjenek mások lenni, szép jövőt remélni, építeni, éltetni.

A díszbeszédek után következett a várva várt pillanat, az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben jeles eredményt elért végzősök díjazása. A magyar vonalon évfolyamelső lett Menyhárt Réka (igaz, elmaradt a román tagozaton végzett Alexandra Sanduleá­tól, aki 10-es átlagot ért el). Kovászna Város Érdemdíját és a kitüntetéssel járó, egyénenként 500 lejes pénzjutalmat Szabó Tamás, Fülöp Renáta, Papp Tas és Barti Lehel András tudhatta magáénak. A líceum Papp Zoltán-díját Bajkó Nimród kapta a reáltudományokban elért eredményeiért.

A Molnár János tanár-rendező által irányított Diákszínpad hét végzős diákszínészétől búcsúzott szombaton. A világot jelentő deszkákon eltöltött idő kettejük jövőjét is meghatározza. Ők a színészi pályára kívánnak lépni, társaik műszaki egyetemeken szeretnének továbbtanulni. Búcsúztatásukra iskolában maradó társaik sikeres előadásaikból mutattak be jeleneteket, majd egy-egy szál rózsával kedveskedtek a távozóknak.