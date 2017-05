Claudiu Cristian iskolaigazgató a búcsúzók előtt kitáruló új világ örömeiről szólt, de arra is figyelmeztetett, hogy az ábrándok kergetése számtalan buktatóval jár. Arra kérte az érettségi előtt állókat, bárhova is vigye őket sorsuk, válasszák a nehezebb utat, s becsületesen, keményen dolgozva próbáljanak érvényesülni. Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy fogalmazott: a fiatalok életében hamarosan lezárul a tizenkét esztendővel ezelőtt elkezdett út, de azzal egy időben elkezdődik egy új: készüljenek fel arra, hogy egyre gyakrabban kell saját döntéseket hozniuk, s dolgozniuk kell, hogy sikereket érjenek el. A városvezető megköszönte a tanári kar hosszú éveken át következetesen végzett munkáját, a szülőknek pedig azt az odaadást, amellyel gyermekeiket minden jóra nevelték. Botos Erika, a Kovászna megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Háza vezetője a tanárok gondoskodását és áldozatos munkáját emelte ki, majd a végzősöket arra kérte, az elkövetkezőkben dolgozzanak úgy, hogy örömet szerezzenek annak a közösségnek, amely felnevelte őket. A diáktársaikat búcsúztató XI. osztályos Gál Szilvia az iskolában ért élmények, szövődő barátságok és megszületett álmok fontosságát emelte ki, és azt kívánta, értékeik váljanak gyümölcsöző terméssé. A végzős diákok közösen előadott dalokkal és Réz Edina által szavalt verssel vettek búcsút iskolájuktól, Roşu Júlia Erzsébet a középiskola négy esztendejének egész életükre kiható erejéről beszélt, és megköszönte mindazon gondoskodást, amelyet tanáraiktól kaptak.

A Baróti Szabó Emlékbizottság és Alapítvány nagydíját Kádár Attila XII. B osztályos tanuló kapta, a Tomsa Jolán tanítónő által 2008-ban alapított Nebuló-díjban Albert Johanna Linda részesült, a négy év kiemelkedő tanulmányi eredménye elismeréseként érdemes diák oklevelet Balázsi Andrea, Kádár Attila, Maczkos Szende és Nagy Ildikó kapott. A kitüntetetteket méltatta az alapítvány vezetője, Dimény János volt iskolaigazgató, a nagydíjban részesülő Kádár Attilát pedig Oláh-Ilkei Árpád matematika szakos tanár és Kiss Alpár unitárius lelkész. Egykori tanára Kádár Attilát olyan diákként jellemezte, aki önállóan próbált gondolkodni, és mindig az új, elegánsabb megoldásokat kereste. Lelkésze úgy fogalmazott, Kádár Attila nemcsak az iskola hírnevét öregbítette, de folyamatosan egyházáért is tett, és az Amerikai Egyesült Államokban kétszer is kiváló követe volt Barótnak.