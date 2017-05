„Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között” – erre a gondolatra (Királyok könyve 1/3/9.) építette Egyed Júlia iskolalelkész igehirdetése üzenetét, amelyet az ifjú Salamon király kért Istentől azért, hogy helyesen kormányozhasson. A szülőket arra kérte, gondolkodjanak el azon, miként nevelték gyermekeiket, milyen értékeket adtak át, mi az, amit az iskolában megtanultak a most ballagók, és mi az, amit magukkal visznek. A szív bölcsessége az engedelmességben rejlik, ezért engedelmes és bölcs szívet kívánt a végősöknek. A többit megadja az Isten ráadásnak – mondotta.

Berekméri Annamária iskolaigazgató azzal az idézettel kezdte beszédét, amelyet a diákok tablójuk mottójává választottak: Minden lehetséges annak, aki hisz (Márk 9/23.). Tanárok, szülők és diákok hittek a keresztény gyökereinkben, a munkára épülő eredményekben, a valódi osztályközösség értékében, a jó szóban, a türelemben – mondotta. Az iskolavezető arra kérte a ballagókat, éljék meg az életet, még akkor is, ha sokszor veszélyes, vagy nem előzi meg átgondolt döntés a cselekedeteket, mert mindenki saját tapasztalataiból, de ugyanakkor saját kárán tanulhat a legtöbbet. Kiemelte, igyekeztek olyan embereket nevelni, akiket nem az indulatok hajtanak, hanem józanul tudnak tervezni és dönteni, képesek távlatokban gondolkodni, elfogadó és nyitott egyéniségek, felelősséget vállalnak a körülöttük lévőkért, ismerik a kimondott szó erejét, értékét, és van saját úti céljuk.

Ne karriert akarjatok építeni, hanem találjátok meg a hivatásotokat – szólt a végzősökhöz Bokor Attila tanfelügyelő. Gondolata egybevágott Antal Árpád polgármester üzenetével, amelyet Ambrus Zsombor önkormányzati képviselő olvasott fel. A városvezető azt is kívánta a ballagóknak, hogy szeressék azt, amivel foglalkoznak, és az élet minden színterén bátran álljanak ki magukért akkor is, amikor nem könnyű.

A szavak természete, hogy amikor kimondják azokat, önálló életre kelnek, ezért nagyon vigyázzatok szavaitokra, amelyek most még tiszták, őszinték – hangsúlyozta Szabó Margit, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alsó-háromszéki elnöke. A ballagókat búcsúztató Martinka Andrea tizenegyedikes diák szerint ez a búcsú arról szól, hogy az elmenők mit hagytak maguk után és mit visznek magukkal.

„Töretlenül hiszünk abban, hogy az álmaink valóra válnak” – mondta Csóka-Antal Erika Zita búcsúzó diák, aki egyenként minden tanárnak megköszönte humoros beszédében a tanítást. A díjazásnál is őt szólították a legtöbbször, ő Jakab-Benke Bíborka teológiai osztályának legjobb tanulója és évfolyamelső, ő kapta az iskola aranyoklevelét, a helyi önkormányzat díját, az Ecou-Covalact kiválósági ösztöndíjat. Molnár Eszter az iskola ezüstoklevelét vette át, tanulmányai alapján a második helyezett a teológiai osztályban, rengeteg sportverseny díjazottja, a Kiwanis Alapítvány különdíjasa. A Nagy Mónika osztályfőnökletével végzett természettudományi osztályban Nagy Szilárd érte el a legnagyobb általánost, őt követi Csomós Csengelle, Dénes Lilla Nóra és Pethő Kincső.

A Református Kollégium huszonegyedik végzős évfolyamán ballagó ötvenkét diák a tanuláson kívül sportban, kóruséneklésben, néptáncban, fotóművészetben, elsősegélynyúj­tásban, önkéntességben, diákpresbitériumi munkában, közösségszervezésben is jelesen vizsgázott az elmúlt négy esztendőben, a különdíjakkal ezt is jutalmazták a különböző civil szervezetek. Okleveleket osztott a pedagógusszövetség, a Máltai Szeretetszolgálat, az iskola diákpresbitériuma, Szántó Kinga kórusvezető, és ez alkalomból kapták meg a ballagók az egyházi érettségi diplomáját is.

Verset mondott Simon Réka végzős diák, Butyka-Péter Anna és Kovács Balázs előkészítős tanuló, közreműködött az iskola Refsonor kórusa Solymosi Ákos gitárkíséretével. A ballagási ünnepség az Áldásoddal megyünk kezdetű református énekkel ért véget.