Pénteken a Tatrangi Sándor-iskola ünnepével vette kezdetét az események sora, délután ünnepélyes körülmények között felavatták a megújult Erdélyi Lajos Községi Könyvtárat. Szombaton kerékpártúra, tűzoltó-bemutató (felvételünk), sportesemények színezték a napot, a szabadidőközpontban felállított színpadon egymást követték a fellépők. Este Homonyik Sándor szórakoztatta a nagyérdeműt. Vasárnap a parkban gyerekeknek szerveztek kézműves-tevékenységeket, a színpadon népi és könnyűzenei koncertek követték egymást.

A falu ünnepére három testvértelepülésről – Alsótoldról, Csorvásról, Nagykátáról – érkezett küldöttség. Kisbuszokkal jöttek a vendégek, kivéve az alsótoldiak vezetőjét, dr. György Zsolt állatorvost, képviselőt, ő kerékpárral tette meg az utat – immár másodjára. 700 kilométert tekert le, átlagosan harminc kilométer óránkénti sebességgel, mert nem volt pénze buszra – fogalmazott viccesen.

Szombaton a vendégeknek Orbaiszéken és Felső-Háromszéken szerveztek körutazást, este mindannyian a Homonyik-koncerten lazítottak. Vasárnap délelőtt Bikfalván és Uzonban vettek részt az istentiszteleteken, majd a községi kultúrotthon nagytermében gyűltek össze a hétvége legfontosabb hivatalos eseményére, a testvértelepülési szerződéseket megerősítő nyilatkozatok aláírására. A teremben a vendégek mellett az uzoni önkormányzat képviselői, helybeliek voltak jelen, a megyeházát Grüman Róbert alelnök képviselte. „Érdemes találkozni, beszélgetni, ez mindenkinek hasznára lehet, ezért fontos, hogy a testvértelepülések polgármesterei tovább erősítsék a kapcsolatokat” – hangoztatta beszédében Ráduly István polgármester. „Ellesett” jó példát is megemlített. Alsótoldi kiszállásuk alkalmával ismerkedtek meg Hollókővel, a település a Világörökség része, özönlenek a turisták, sok pénzt költenek el. „Miért ne lehetne ezt elérni Bikfalván is, ahol közel negyven kúria határozza meg az egyedi faluképet?” – tette fel a kérdést akkor magának a polgármester. Az elgondolást tettek követték, elindították a hosszadalmas eljárást, amelynek eredményeként remélik, Bikfalva is felkerül a világörökségi listára – számolt be. Grüman Róbert kiemelte: Uzon számára a turizmus jelentheti az egyik kitörési pontot, annál is inkább, mert szerepel Háromszék turisztikai toplistáján. Megjegyezte: a megyeháza minden segítséget megad ahhoz, hogy Bikfalva felkerülhessen a világörökségi listára.

A testvértelepülési küldöttségek vezetői hangoztatták: számukra is fontos, hogy megerősítést kapjanak az eddig megkötött szerződések. Csorvás esetében ez a 21 éves kapcsolat újjáélesztését is jelenti, hiszen az utóbbi időben kihűlt az együttműködés – hangzott el. Az együttműködési megállapodásokat megerősítő nyilatkozatok ünnepélyes aláírása után kölcsönös ajándékozás következett, majd a jelenlévők koccintással tették még hivatalosabbá a történelmi pillanatot.