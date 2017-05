Tavaly a kiírás április 28-án indult és október 30-áig tartott volna, ha a pályázati összeg elegendő lett volna a kiírás végéig. A keretösszeg 270 millió euró volt, ebből 140 milliót a növénytermesztésre, 80 milliót az állattenyésztésre, 40 milliót a hegyvidéki hátrányos helyzetű gazdaságok és 10 milliót a családi gazdaságok korszerűsítésére különítettek el. A növénytermesztési pénz nagyon hamar, már június 6-án elfogyott, így az ügynökség számítógépes rendszere nem engedte további pályázatok feltöltését. Háromszékről e dátumig egyetlen nem hegyvidéki gazdaság pályázatát sem sikerült feltölteni a kötelező magas pontszám miatt, ugyanis a délen gazdálkodók pontszerzéskor előnyben vannak a háromszéki nem hegyvidéki növénytermesztőkkel szemben. Viszont segített a hegyvidéknek elkülönített 40 millió euró, amelyet – amint az alábbi adatokból is kitűnik – a megye gazdálkodói előnyösen ki is tudtak használni. Statisztikai adatok szerint Románia összterületének 37,9 százaléka hegyvidéken, hátrányosnak minősülő övezetben található, tehát jogos a háromszéki hegyvidéki gazdák kérése, hogy számukra minden évben, minden kiírás keretében különítsenek el egy összeget. Egyébként a Brüsszel által jóváhagyott 2014–2020-as vidékfejlesztési tervbe belefoglalták, hogy ennél az intézkedésnél minden kiírásnál külön alapot biztosítanak a hegyvidékieknek. A tavalyi második kiírásnál, a 2016. december 15. és 2017. február 28. közötti időszakban a hegyvidéknek „elfelejtettek” pénzt elkülöníteni, és meg is látszott az eredmény, egyetlen növénytermesztő gazdaság fejlesztésére irányuló pályázatot sem sikerült letenni, a déliek négy nap alatt az összes pénzt lefoglalták. Többszöri kérésre és végül Tánczos Barna szenátor közbenjárására az idei kiírásnál visszavezették a hegyvidéki különkeretet, viszont nem a hegyvidék közel 40 százalékos területi arányának megfelelően.

A vidékfejlesztési iroda adatai szerint tavaly 34 pályázatot töltöttek fel ennél az intézkedésnél (4.1), mindet hegyvidékről, ebből kettő építkezést is magában foglalt, ezeket a gyulafehérvári központ szakemberei ellenőrizték. Ebbe nincsenek beleszámítva a második, tavaly december és idén február közötti kiírás pályázatai, amelyeket országos szinten még nem rangsoroltak. Júniusban összesen 18 pályázatot tettek le hegyvidékről országszinten, ebből csupán nyolcat értékeltek kifizethetőnek a vidékfejlesztési szakemberek, közöttük két háromszékit. Júliusban összesen 66 pályázatot nyújtottak be hegyvidéki övezetből, ebből 40-et minősítettek kifizethetőnek. A háromszéki jó eredményeket tükrözi, hogy ezek fele, 20 pályázat a megyéből érkezett. Augusztusban 18 pályázatot tettek le, ebből 8 kifizethető, négy pályázat Kovászna megyei. A megyében letett, fennebb említett 34 pályázatból kettőt visszavettek, az egyik kifizethető volt, de mivel a föld bérleti szerződését nagyobb területekre visszavonta a tulajdonos, a pályázónak nem sikerült a kieső területet mással pótolnia, és visszamondta a szerződéskötést. Egy pályázat még esélyes a kifizethetőségre, ugyanis a saját pontozásnál rosszul számolt a pályázó, ezért várólistára került, ezeket még nem rangsorolták országszinten. Összesítve a fentieket, a 34 pályázatból eddig kifizethető 26, kettőt visszavettek, és még két pályázat (az egyik építkezéses) sorsa nem dőlt el véglegesen. Így mindössze 4 pályázat minősült kifizethetetlennek. A nyertes pályázatok értéke átlag 400–500 ezer euró körüli, tehát közel 12–13 millió eurót költhetnek hamarosan új, korszerű és nagy kapacitású traktorok, arató-cséplő gépek, burgonyaszedők, egyéb mezőgazdasági és takarmánybetakarító gépek vásárlására, ugyanis vannak a pályázók között vegyes, vagyis állattenyésztéssel is foglalkozó gazdaságok is. A kiértesített 26 nyertes pályázónak eddig körülbelül fele kötötte meg a szerződést az ügynökséggel, van, aki már a pályázatba foglalt összes gépet megvette, és várja azok kifizetését a vidékfejlesztési alaptól, a másik felének a következő napokban, hetekben kell felkeresnie a megyei hivatalt a bizonyító iratok benyújtása és az utólagos szerződéskötés érdekében. Egy kicsit hátráltató azok esete, akik az általában 10 vagy 30 százalékos önrészt banki hitellel biztosítják. Remélhetőleg mindenkinek sikerül valamelyik kereskedelmi bankkal szerződést kötnie a megadott határidőig, eddig nem volt példa, hogy emiatt ne kötötték volna meg a szerződést. Kijelenthető, hogy Háromszék élen jár a mezőgazdaság fejlesztését célzó uniós pályázati pénzek elnyerésében, hiszen a tavalyi kiírás 40 millió eurós, hegyvidéknek elkülönített összegének közel egyharmadát a megye mezőgazdaságának fejlesztésére fordítják.

Másik jó hír, hogy a Csernátoni Farm termelői csoport a múlt héten megkötötte a szerződést. A nyolc tagból álló csoport a burgonya- és gabonatermést értékesíti közösen, támogatásként öt éven keresztül 100 ezer eurót kapnak. Ugyancsak a múlt héten került sor a 16.4-es intézkedés (Támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére) pályázatainak országos rangsorolására, itt is két háromszéki pályázat nyert egyenként 80 ezer eurót. A pályázatok lebonyolítását az Agrosic közösségfejlesztő egyesület, illetve partnerként az illyefalvi LAM Alapítvány biztosítja.