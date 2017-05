Az önkormányzat részéről Szabó Anna Mária alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, kitartásra ösztönözte a gazdákat, akik „az egyre kevésbé jövedelmező” állattartásban dolgoznak. A megyei mezőgazdasági igazgatóság részéről Könczei Csaba értékelte, hogy a felvezetett állatok kiemelkedőek, a megyei átlag fölötti jószágaikat mutatták be a gazdák. A laktáció függvényében a szarvasmarhák napi 18–28 liter tejet adnak, a munkalovak is kitűnőek, jól mutatják, hogy gazdáik értenek a takarmányozáshoz. A kiállított, törzskönyvezett magyar tejelő cigája kos is minden szempontból kifogástalan. Ha csökken is az állatlétszám, a meglévő állatok minősége egyre jobb – mondta. Mind a kilenc ló, hét szarvasmarha és a kos tulajdonosát elismerésben részesítették, értékbeli sorrendet nem lehetett felállítani, minden állat első helyezést érdemel – mondta a zsűrizést végző igazgató. A verseny végén báránytokányra hívták a jelenlévőket. Kőmíves István, a juhtenyésztők helyi egyesületének vezetője, aki a főszakács szerepét vállalta, viccesen jegyezte meg: a helyzet úgy áll, hogy a juhtenyésztőknek kellett bárányt vágniuk és tokányt főzniük, a szarvasmarha-egyesület tagjai nem találtak feláldozható borjút…

Az Uzoni Juhtenyésztők Egyesülete megyeszinten az egyetlen helyi juhtenyésztő egyesület. 64 tagja van, tulajdonukban több mint ezer állat található – tudtuk meg Kőmívestől.