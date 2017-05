A bemutatott formájában marad az egységes bértörvény – jelentette ki tegnap a parlamentben Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter. A közigazgatási alkalmazottak tiltakozásával és mára is meghirdetett bukaresti tüntetésével kapcsolatban a szaktárca vezetője azt mondta: mindenkinek alkotmányos joga sztrájkolni, de az egységes bértörvény közigazgatásra vonatkozó része a nyilvánosságra hozott formájában kerül majd elfogadásra. A készülő jogszabályról Klaus Iohannis államfő is nyilatkozott: leszögezte, hogy ez az SZDP törvénye, és tévednek, akik arra várnak, hogy majd ő módosít rajta.

A bérek kiszámolása egy pontosan rögzített jegyzék alapján fog történni, amelyben az országos minimálbér jelenti az alsó, az alpolgármester fizetése pedig a felső határt – közölte Lia Olguţa Vasilescu. „Adott a tisztségek jegyzéke, és a költségvetés függvényében ki fogják tudni alakítani a bérrácsot. Ha a helyi tanácsban meg a megyei tanácsban megszabják egy település teljes költségvetését, miért ne tudnák megállapítani a béreket is?” – tette fel a kérdést. A tárcavezető szerint az eljárással senki nem fog tudni visszaélni, mivel az önkormányzatokban minden párt képviselteti magát, és a testületeknek közösen kell elfogadniuk – bármilyen más beruházáshoz hasonlóan – a bértáblát.

A miniszter asszony az SZDP képviselőházi frakciójának ülését követően bejelentette: újabb 40 módosító javaslat érkezett a tervezethez, amelyet ezen a héten véleményeznek a szakbizottságok, jövő héten pedig sor kerülhet a végső szavazásra. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a szenátus által elfogadott módosító javaslatokkal a jogszabály nagyobb terhet róna a költségvetésre, mint azt eredetileg tervezték, meghaladnák a 32 milliárd lejes keretet, amelyet 2020-ig szabtak meg. „Mondtam a kollégáimnak is, hogy a csökkentésre vonatkozó javaslatokat támogatom, újabb emelések azonban aligha jöhetnek szóba, bár bizonyos területeken még valóban szükség van módosításra. Ezért mielőtt még hozzányúlnánk a törvény szövegéhez, szeretnék egyeztetni a munkaügyi bizottsággal. (...) A bérek növelése ugyanakkor azt is jelenti, hogy több pénz folyik be az államkasszába a társadalmi hozzájárulásokból. Ez is világos”.

Klaus Iohannis államfő akkor kíván közelebbit mondani a bértörvényről, amikor odakerül hozzá kihirdetésre, de azt leszögezte, hogy ez a törvény azért jelent meg, mert szerepel az SZDP kormányzási programjában. Az SZDP kezdettől fogva közölte, hogy el akarja fogadni ezt a törvényt, rendelkezik a parlamenti többséggel és a kormánnyal. Ez tehát olyan törvény, amelyért „teljesen és véglegesen” az SZDP felelős, és jó, ha erről nem feledkezünk meg, sem a társadalom, sem a szakszervezetek – vélekedett. Végül kijelentette: kissé túlzottnak tartja azt az elvárást, miszerint az SZDP fölött valaki lépjen közbe, hogy ő módosítsa a törvényt.