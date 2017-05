Eredetileg a közös temetővel szemközt fekvő lőteret szerette volna e célra megkapni a megyeszékhely vezetősége a honvédelmi minisztériumtól, mivel a település közelsége miatt lőni amúgy sem lehet már azon a réten. Ez hosszú időre megoldotta volna a helyszűkét, meg is kezdték a tárgyalásokat, ezek azonban évekig elhúzódtak, és végül meg is feneklettek, ezért más területet kellett keresni.

A közös temető közvetlen szomszédságában levő telkek tulajdonosaival nem sikerült egyezségre jutni, egy kissé odébb fekvő föld gazdája azonban elfogadta az ingatlanszakértő által ajánlott, négyzetméterenként 3,9 eurós árat. Az adásvételt a tanács a soros májusi ülésén hagyta jóvá, a tízezer négyzetméterért 179 246 lejt fizetnek ki.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunknak elmondta: nem állnak meg itt, a következő időben több területet kívánnak vásárolni azon a részen, és teljesen új temetőt szeretnének kialakítani, amelyet alulról, a Csíki negyed felől nyitnának meg. Bejáratánál egy parkolót is létrehoznak majd, mert erre is szükség van.