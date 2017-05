„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?” – Máté evangéliumából (16./26.) vett idézetre építette Kovács István unitárius lelkész a huszonhat konfirmandusnak és a gyülekezetnek szóló igehirdetését vasárnap a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Idén másodszor előzte meg a konfirmációt a fiatalok áldozócsütörtöki beavatása, amikor a gyermekek és a felnőttek saját szavaikkal vallottak arról, számukra mit jelent a hit és a közösség.

A hitvalló folyamatban – áldozócsütörtökön és vasárnap – jelen voltak a holland testvérgyüleket tagjai is, akik azt kívánták megismerni, nálunk hogyan történik a fiatalok bevonása az egyházba. Az utrechti remonstráns (szabadelvű protestáns gyülekezet) hívők az áldozócsütörtöki zenés istentisztleten a helyiekkel együtt beszéltek hitükről, közösségi élményeikről, vasárnap pedig a konfirmandusokat köszöntötték.

Konfirmációi igehirdetésé­ben Kovács István arról beszélt, hogy a régi időkben is tartottak a közösségek beavató ünnepségeket, igaz, hogy az más volt, hiszen akkor a növényekről, állatokról, a túlélésről, a hitről, vallásról, az istenekről, a gyógyításról beszéltek a fiataloknak, de a lényeg akkor is a szeretetről szólt, hisz szeretet nélkül nem jó élni.

A huszonhat konfirmandus válaszolt a feltett kérdésekre, majd fogadalmat tettek és ezáltal teljes jogú tagjaivá váltak a gyülekezetnek. Köszöntötte őket az egyházköz­ség gondnoka, a nőszövetség, az ifjúsági szervezet, a vallásórás csoport, az utrechti gyülekezet. És a hagyomány szerint a szülők büszkén ölelték át gyermekeiket, mert letettek egy olyan vizsgát, ami egy életre szól.