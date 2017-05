Útjára indult egy kezdeményezés, amelynek célja a tanulók klubjai és a sportiskolák decentralizációja lenne, jelenleg közvitára bocsátották az elképzelést – jelentette be Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró szerint, amennyi­ben sikerülne véghezvinni, a sportiskolák áthelyezése a helyi önkormányzatok hatáskörébe komoly lendületet adna az utánpótlás-nevelés hatékonyabb megszervezéséhez.

Jelenleg ugyanis a gyerekek sportnevelése hatéves kortól egészen az ifjúsági keretekig több lépcsőben történik, a különböző korcsoportokért más és más intézmények felelősek. Ezt lehetne egységesíteni, ha a sportiskolák helyi kézbe kerülnének. Megyei szinten megegyeztek, hogy a két sportiskolát a városi önkormányzatok (Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely) veszik át, míg a tanulók klubja hálózat a megyei önkormányzathoz kerül – tette hozzá Antal Árpád. Sepsiszentgyörgynek egy ilyen döntés már csak azért is hasznos lenne, mert a sportiskola számára a minisztériummal közösen vezényelnek le egy beruházást, így az infrastrukturális háttér is biztosítva lenne. Emellett egy tisztességes sportstratégiát lehet elkészíteni, első osztályos kortól a sportiskolán keresztül el lehet indulni, és néhány éven belül az utánpótlást talpra lehet állítani. Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy az új sportfinanszírozási szabályozás is kedvező önkormányzati szempontból (a költségvetés öt százalékát erre a célra lehet fordítani), úgy tűnik, kedvező az irány a sportfejlesztések tekintetében – tette hozzá Antal Árpád. (ndi)